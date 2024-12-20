В Минздрав направлено обращение с просьбой ввести со следующего года обязательное КТ при подозрении на рак лёгкого

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи и пациенты считают, что в систему диагностики рака лёгкого необходимо обязательно включить компьютерную томографию.

Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Томограф

Пока среди обязательных исследований при определении этого заболевания есть рентгенография и флюорография. По мнению специалистов, именно КТ позволяет эффективно выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

Специалисты ведущих медицинских организаций, которые занимаются лечением онкологии, и представители Всероссийского союза пациентов направили в Минздрав письмо с просьбой добавить в систему госгарантий скрининг на рак лёгкого при помощи низкодозной компьютерной томографии.

"В 2023 году эффективность выявления патологических изменений при флюорографии органов грудной клетки составила 0,017%. Рак лёгкого — одна из главных причин смертности онкобольных. Пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания. Так, при начальной стадии она достигает более 80%, тогда как при четвертой стадии — 6%", - написано в письме.

В письме отмечено, что сейчас у 70% пациентов это заболевание выявляют лишь на 3 стадии.

В обращении предлагают ввести КТ в систему госгарантий уже со следующего года

"Эффективнее и дешевле ввести скрининг на рак лёгкого с помощью КТ, так как начальное лечение больного в четвертой стадии на 157% дороже, чем терапия пациента, которому диагноз установили на начальной стадии”, — заявил главный внештатный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский.

За последние десять лет в некоторых российских регионах проводились пилотные проекты по проведению скрининга рака лёгкого при помощи КТ и выявлены положительные сдвиги в плане выявления этого заболевания на ранних стадиях.

Авторы обращения уверены, что инфраструктура здравоохранения уже готова к введению этого скрининга.

"Внедрение такого подхода не потребует закупки дополнительных КТ-аппаратов. Общее число КТ-аппаратов за последние годы увеличилось. Так, например, в 2020 году в системе здравоохранения их было 2035, а в 2022 году — почти 3 тыс.", — сообщается в письме.

Но, возможно, потребуется дополнительное финансирование, сообщают Известия.

Уточнения

Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии.



Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

