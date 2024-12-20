Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД
Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ
Тренер Ходырев объяснил пользу упражнения берёзка
Рассказываем, можно ли сажать разные сорта картофеля на грядке
5 секретов, как сохранить молодость после 40
Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube
Новый этап в медицине: как российские учёные меняют подходы к лечению тромбозов
Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру
Назван продукт, снижающий риск онкологических заболеваний

В Минздрав направлено обращение с просьбой ввести со следующего года обязательное КТ при подозрении на рак лёгкого

2:34
Здоровье

Врачи и пациенты считают, что в систему диагностики рака лёгкого необходимо обязательно включить компьютерную томографию.

Томограф
Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Томограф

Пока среди обязательных исследований при определении этого заболевания есть рентгенография и флюорография. По мнению специалистов, именно КТ позволяет эффективно выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

Специалисты ведущих медицинских организаций, которые занимаются лечением онкологии, и представители Всероссийского союза пациентов направили в Минздрав письмо с просьбой добавить в систему госгарантий скрининг на рак лёгкого при помощи низкодозной компьютерной томографии.

"В 2023 году эффективность выявления патологических изменений при флюорографии органов грудной клетки составила 0,017%. Рак лёгкого — одна из главных причин смертности онкобольных. Пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии заболевания. Так, при начальной стадии она достигает более 80%, тогда как при четвертой стадии — 6%", - написано в письме.

В письме отмечено, что сейчас у 70% пациентов это заболевание выявляют лишь на 3 стадии.

В обращении предлагают ввести КТ в систему госгарантий уже со следующего года

"Эффективнее и дешевле ввести скрининг на рак лёгкого с помощью КТ, так как начальное лечение больного в четвертой стадии на 157% дороже, чем терапия пациента, которому диагноз установили на начальной стадии”, — заявил главный внештатный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский.

За последние десять лет в некоторых российских регионах проводились пилотные проекты по проведению скрининга рака лёгкого при помощи КТ и выявлены положительные сдвиги в плане выявления этого заболевания на ранних стадиях.

Авторы обращения уверены, что инфраструктура здравоохранения уже готова к введению этого скрининга.

"Внедрение такого подхода не потребует закупки дополнительных КТ-аппаратов. Общее число КТ-аппаратов за последние годы увеличилось. Так, например, в 2020 году в системе здравоохранения их было 2035, а в 2022 году — почти 3 тыс.", — сообщается в письме.

Но, возможно, потребуется дополнительное финансирование, сообщают Известия.

Уточнения

Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии.

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Обсудить
Сейчас читают
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
Советы для сохранения здоровья спины при силовых тренировках
Почему собаки и кошки конфликтуют? Названа главная причина такого поведения
Не готовьте на старой тефлоновой сковороде: признаки, что она испортилась
Вырастите семена за один сезон: простой способ для садоводов
Молдавия обвинила Газпром в отказе от поставок газа в Приднестровье
Новый год без ошибок: что не носить и что выбрать для праздника
Певица Алсу дала совет рэперу Натану, который принялся извиняться перед женой
Участок, где снимали Дом-2, выставлен на продажу за 690 миллионов рублей
Бутерброды с колбасой и сыром могут навредить вашему здоровью
Сохраните кожу гладкой и красивой! Добавьте этот фрукт в свой рацион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.