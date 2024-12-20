Мандарины могут быть опасны: как избежать опасных пестицидов

Мандарины — любимый зимний фрукт, но они могут таить в себе опасность. Как предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, пестициды, остающиеся на плодах, способны вызвать не только головную боль и расстройство кишечника, но и более серьёзные проблемы со здоровьем.
Раева рекомендует покупать мандарины только в санкционированных точках продаж. Уличные торговцы не гарантируют безопасность продукции, и такие покупки могут обернуться неприятными последствиями.
Для минимизации рисков фрукты нужно тщательно мыть перед употреблением. А если на плодах видны признаки порчи — подгнившие участки или плесень, — их следует немедленно выбрасывать, чтобы предотвратить распространение грибков на другие фрукты.
Если вы обнаружили плесень на одном из купленных мандаринов, не оставляйте его в общей упаковке. Немедленно удалите испорченный фрукт, чтобы сохранить остальные свежими.
Пестициды воздействуют на организм комплексно. Помимо расстройства желудка, они могут негативно влиять на органы дыхания, центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. По словам Раевой, даже минимальные остаточные количества химикатов несут угрозу здоровью.
Чтобы избежать неприятных последствий, следите за качеством приобретаемых фруктов, тщательно их мойте и отказывайтесь от испорченной продукции.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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