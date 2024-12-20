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Мандарины могут быть опасны: как избежать опасных пестицидов

1:39
Здоровье

Мандарины — любимый зимний фрукт, но они могут таить в себе опасность. Как предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, пестициды, остающиеся на плодах, способны вызвать не только головную боль и расстройство кишечника, но и более серьёзные проблемы со здоровьем.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Как избежать вредных веществ

Раева рекомендует покупать мандарины только в санкционированных точках продаж. Уличные торговцы не гарантируют безопасность продукции, и такие покупки могут обернуться неприятными последствиями.

Для минимизации рисков фрукты нужно тщательно мыть перед употреблением. А если на плодах видны признаки порчи — подгнившие участки или плесень, — их следует немедленно выбрасывать, чтобы предотвратить распространение грибков на другие фрукты.

Что делать с плесенью?

Если вы обнаружили плесень на одном из купленных мандаринов, не оставляйте его в общей упаковке. Немедленно удалите испорченный фрукт, чтобы сохранить остальные свежими.

Почему пестициды опасны?

Пестициды воздействуют на организм комплексно. Помимо расстройства желудка, они могут негативно влиять на органы дыхания, центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. По словам Раевой, даже минимальные остаточные количества химикатов несут угрозу здоровью.

Чтобы избежать неприятных последствий, следите за качеством приобретаемых фруктов, тщательно их мойте и отказывайтесь от испорченной продукции.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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