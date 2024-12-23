Этот чай уменьшит последствия акне за три месяца

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай для здоровья кожи: как уменьшить последствия акне

Издавна травяные настои считались эффективным средством для поддержания здоровья кожи. Один из таких рецептов помогает бороться с последствиями акне, улучшая общее состояние кожи.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чай

Как приготовить целебный чай

Для создания напитка, который способствует восстановлению кожи, понадобятся следующие ингредиенты:

4-5 нитей шафрана;

5 стручков кардамона;

1 ч. л. измельченного имбиря;

1 ч. л. порошка солодки;

1 ч. л. топленого масла;

2 стакана воды.

Инструкция по приготовлению:

Налейте воду в кастрюлю и доведите её до кипения. Добавьте в кипящую воду все ингредиенты: шафран, кардамон, имбирь, солодку и масло. Перемешайте смесь и оставьте кипеть на слабом огне около 8 минут. Процедите напиток перед употреблением.

Когда и как пить чай

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется пить чай через 30 минут после обеда или на пустой желудок. Курс составляет три месяца - за это время состояние кожи должно заметно улучшиться.

Важные рекомендации

Напиток состоит из натуральных ингредиентов, которые могут вызвать индивидуальную реакцию. Поэтому перед началом употребления такого чая обязательно проконсультируйтесь с врачом. Это поможет избежать возможных неприятностей и сделать лечение безопасным.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



