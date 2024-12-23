Влияние видеоигр на психику: что говорит наука

Распространённое мнение о вреде видеоигр для психического здоровья оказалось не столь однозначным. Новое исследование, проведённое японским учёным Хироюки Эгами и его коллегами, показало, что видеоигры могут положительно влиять на психологическое благополучие, особенно в условиях стресса.
Во время пандемии COVID-19 в Японии из-за повышенного спроса на игровые приставки был введён необычный способ продажи через "лотереи". Это случайное распределение консолей позволило исследователям изучить влияние видеоигр на людей как в рамках клинического эксперимента.
В опросе приняли участие более 97 000 человек, включая 8192 участника "лотереи". Исследование оценивало их игровые привычки, уровень стресса, удовлетворённость жизнью и влияние социально-экономических факторов.
Дополнительное время за играми снижало положительное воздействие, но вреда для психического здоровья зафиксировано не было.
Результаты исследования опровергают популярные мифы о вреде видеоигр для психики. Видеоигры могут снижать стресс и улучшать общее самочувствие, особенно если игровое время не превышает трёх часов в день.
Однако учёные подчёркивают, что положительное влияние зависит от умеренности и общего баланса в жизни, включая физическую активность, общение и отдых.
Видеоигра́ - игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.
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