Влияние видеоигр на психику: что говорит наука

Как видеоигры влияют на психику: новое исследование

Распространённое мнение о вреде видеоигр для психического здоровья оказалось не столь однозначным. Новое исследование, проведённое японским учёным Хироюки Эгами и его коллегами, показало, что видеоигры могут положительно влиять на психологическое благополучие, особенно в условиях стресса.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Commons, the free media repository Геймер

Исследование во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 в Японии из-за повышенного спроса на игровые приставки был введён необычный способ продажи через "лотереи". Это случайное распределение консолей позволило исследователям изучить влияние видеоигр на людей как в рамках клинического эксперимента.

В опросе приняли участие более 97 000 человек, включая 8192 участника "лотереи". Исследование оценивало их игровые привычки, уровень стресса, удовлетворённость жизнью и влияние социально-экономических факторов.

Основные выводы

Снижение стресса

Люди, которые получили приставку, отметили снижение уровня психологического стресса и улучшение общего самочувствия. Измеряемое улучшение составило от 0,1 до 0,6 стандартных отклонений, что статистически значимо. Увеличение удовлетворённости жизнью

Победители "лотереи" сообщили о более высоком уровне удовлетворённости жизнью по сравнению с теми, кто не смог получить консоль. Продолжительность игрового времени

В первые три часа игры позитивный эффект был наиболее выражен.

Дополнительное время за играми снижало положительное воздействие, но вреда для психического здоровья зафиксировано не было.

Что это значит

Результаты исследования опровергают популярные мифы о вреде видеоигр для психики. Видеоигры могут снижать стресс и улучшать общее самочувствие, особенно если игровое время не превышает трёх часов в день.

Однако учёные подчёркивают, что положительное влияние зависит от умеренности и общего баланса в жизни, включая физическую активность, общение и отдых.

Уточнения

Видеоигра́ - игра с использованием изображений, сгенерированных электронной аппаратурой.

