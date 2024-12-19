Врач раскрыл, что парацетамол лучше не использовать во время похмелья

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов поделился методами выхода из похмелья. Он подчеркнул, что наилучший и единственный реально работающий способ избежать похмелья — не входить в него. Это означает, что человек не должен превышать ту дозу спиртного, после которой наступает похмелье, сообщает Петербург2.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Специалист объяснил, что по сути похмелье является отравлением метаболитами этанола, в частности уксусным альдегидом. Это состояние сопровождается обезвоживанием, нарушением электролитного баланса, мышечной слабостью, общей астенией из-за снижения уровня глюкозы в крови и замедления синтеза белка.

Также он отметил, что избавиться от похмелья можно двумя способами: в токсикологическом стационаре или дать организму сделать своё дело самому, разложив уксусный альдегид до уксусной кислоты при помощи специальных ферментов. По его словам, ускорить этот процесс не получится, поэтому остаётся лишь дать организму время на восстановление.

Тем не менее, существуют методы, которые помогут облегчить состояние при похмелье. Для этого пригодятся аптечные растворы для регидратации или простые домашние средства. Это могут быть морсы, соки, некрепкий чай, минеральная вода без газа.

Он добавил, что рассол тоже может помочь, но важно не перепутать его с маринадом, поскольку содержащаяся в маринаде уксусная кислота, являющаяся конечным продуктом метаболизма этанола, замедлит избавление от похмелья.

Также при похмелье можно принять аспирин или любой другой препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств. Однако следует избегать парацетамола.

Он подытожил, что парацетамол является гепатотоксичным и на фоне печени, пострадавшей от избыточного объёма этанола, принесёт больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

