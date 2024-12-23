Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как эффективно бороться с норовирусом в общественных местах

Новое исследование, проведенное учеными из Пекинского технологического университета, показало, как снизить распространение норовируса в общественных местах, таких как аэропорты. Эти меры могут существенно сократить количество заражений и предотвратить тяжелые последствия.

Что такое норовирус

Норовирус — это возбудитель острых желудочно-кишечных заболеваний, который ежегодно вызывает около 685 миллионов случаев заражения и приводит к 200 000 смертей по всему миру. Этот вирус легко передаётся через загрязненные поверхности, еду, воду и прямой контакт между людьми.

Эффективные способы борьбы с вирусом

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Computational Biology, показало, какие меры наиболее действенны:

Дезинфекция поверхностей

Обработка каждые два часа снижает риск заражения на 83,2 %. Это наиболее эффективная мера, особенно в местах с высокой проходимостью, таких как рестораны аэропортов. Ношение масок

Использование масок в течение половины времени сокращает риск на 48 %. Это снижает вероятность передачи вируса воздушно-капельным путём. Использование антимикробных покрытий

Антимикробные поверхности уменьшают риск на 15,9-99,2 % в зависимости от типа покрытия.

Мытьё рук

Хотя эта мера важна для личной гигиены, её эффективность в снижении риска заражения норовирусом составляет всего 2 %, если руки моются каждые два часа.

Наибольшие зоны риска

Исследование выявило, что в аэропортах рестораны являются наиболее опасными зонами для заражения, поскольку здесь люди активно контактируют с поверхностями и едой.



Вывод

Для снижения распространения норовируса в общественных местах важно применять комплексный подход: регулярную дезинфекцию, использование масок и антимикробных покрытий. Эти меры особенно актуальны для зон с большим потоком людей, таких как аэропорты.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на - наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.



