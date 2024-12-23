Исследование показало, как остановить норовирус в общественных местах

Новое исследование, проведенное учеными из Пекинского технологического университета, показало, как снизить распространение норовируса в общественных местах, таких как аэропорты. Эти меры могут существенно сократить количество заражений и предотвратить тяжелые последствия.
Норовирус — это возбудитель острых желудочно-кишечных заболеваний, который ежегодно вызывает около 685 миллионов случаев заражения и приводит к 200 000 смертей по всему миру. Этот вирус легко передаётся через загрязненные поверхности, еду, воду и прямой контакт между людьми.
Исследование, опубликованное в журнале PLOS Computational Biology, показало, какие меры наиболее действенны:
Хотя эта мера важна для личной гигиены, её эффективность в снижении риска заражения норовирусом составляет всего 2 %, если руки моются каждые два часа.
Исследование выявило, что в аэропортах рестораны являются наиболее опасными зонами для заражения, поскольку здесь люди активно контактируют с поверхностями и едой.
Вывод
Для снижения распространения норовируса в общественных местах важно применять комплексный подход: регулярную дезинфекцию, использование масок и антимикробных покрытий. Эти меры особенно актуальны для зон с большим потоком людей, таких как аэропорты.
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