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Не выбегать на мороз: как правильно ходить в баню зимой

1:35
Здоровье

До Нового года осталось совсем мало времени, и многие россияне уже думают, чем будут заниматься в праздничные дни. Одни собираются посещать рождественские ярмарки, другие мечтают проводить время на коньках и ватрушках, а кто-то планирует посещать музеи, театры и рестораны. Во время новогодних каникул многие также обязательно захотят сходить в баню, чтобы отдохнуть от мороза, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

Баня-бочка
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баня-бочка

Сергей Беляев, эксперт по русской бане и телеведущий, в разговоре с изданием Электорат рассказал, как правильно посещать баню.

Эксперт утверждает, что не стоит сразу выходить на улицу после бани, если там минусовая температура. Организм должен вернуться в нормальное состояние перед выходом на улицу.

"В любой бане есть зона, в которой вы можете посидеть, попить чайку, кофейку, отдохнуть. После бани, после выхода из парилки в течение 20-25 минут нужно, чтобы организм вернулся в то состояние, в котором он был до бани", — сказал Беляев.

Специалист также советует следить за дыханием на улице, вдыхать воздух через нос и использовать маску при необходимости. Кроме того, нужно надевать тёплую обувь.

В парилке температура должна быть не выше 80 градусов, а идеальный вариант — 72 градуса. Специалист рекомендует занимать горизонтальное положение в парилке, чтобы тело прогревалось равномерно.

Уточнения

Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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