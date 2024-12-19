Как прожить на 10 лет дольше: эти продукты способны продлить молодость

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне все чаще стали переходить на на натуральные продукты без каких-либо добавок. Но где гарантия, что фермеры действительно не используют антибиотики и ГМО? Этот вопрос поднял заслуженный врач России Александр Мясников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Он уверен, что переход к цельным продуктам поможет увеличить продолжительность жизни на 10 лет. На крупных заводах соблюдают предписанные стандарты, их продукция проходит строгий контроль качества. Фермерские тушки же могут напичкать неизвестно чем.

Поэтому отказ от кулинарно обработанных продуктов и выбор цельных продуктов из обычных магазинов — уже большой шаг на пути к долгой жизни, добавил врач.

"Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить эти продукты самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни", — заключил Мясников.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.

