Одна фраза с утра сделает день успешным! Что нужно произнести, рассказал психиатр

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский психиатр Дэниел Амен рассказал о простой фразе, которая поможет справиться с зимней хандрой и улучшить настроение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Эта фраза: "Сегодня будет прекрасный день".

Такой подход помогает бороться с плохими и навязчивыми мыслями, особенно в холодное время года. Повторяя эту фразу, человек активирует своё подсознание, заставляя его искать подтверждения тому, что день и вправду будет хорошим.

По мнению ученых, у людей с плохим настроем снижается активность в префронтальной коре мозга, отвечающая за принятие решений и контроль эмоций.

Утренняя позитивная фраза взбодрит вас на весь день, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

