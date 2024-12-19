Одна фраза с утра сделает день успешным! Что нужно произнести, рассказал психиатр

Американский психиатр Дэниел Амен рассказал о простой фразе, которая поможет справиться с зимней хандрой и улучшить настроение.
Эта фраза: "Сегодня будет прекрасный день".
Такой подход помогает бороться с плохими и навязчивыми мыслями, особенно в холодное время года. Повторяя эту фразу, человек активирует своё подсознание, заставляя его искать подтверждения тому, что день и вправду будет хорошим.
По мнению ученых, у людей с плохим настроем снижается активность в префронтальной коре мозга, отвечающая за принятие решений и контроль эмоций.
Утренняя позитивная фраза взбодрит вас на весь день, пишет "Чемпионат".
Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.