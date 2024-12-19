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Что такое растительное питание

1:48
Здоровье

Многие слышали о растительном питании или сыроедении. Что это такое и почему некоторые считают, что такое питание более полезно.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

При таком рационе человек питается термически необработанными свежими фруктами, овощами, семенами, орехами, зеленью. Также он употребляет не рафинированные масла холодного отжима, микрозелень, проростки, свежевыжатые фруктовые и овощные соки, воду, ферментированные продукты, например, квашенную капусту.

Можно употреблять продукты шоковой заморозки, которые после разморозки также не подвергались термической обработке.

Люди, которые перешли на такой способ питания, исключают из рациона мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, термо обработанные и консервированные продукты, хлеб, сахар, различные химические усилители вкуса, рафинированные продукты, кофе, чёрный чай.

Сыроедение сформировалось в конце 19 века в Швейцарии, его автором стал врач-натуропат Макс Бирхер-Беннер. Суть его учения в том, что мы живой организм и нам нужна живая еда и правильное её употребление.

По словам Александра Николина, автора издания argumenti.ru и приверженца здорового образа жизни, растительная пища помогает избавиться от шлаков, токсинов и патогенной микрофлоры. Такой способ питания нормализует давление и работу сердечно-сосудистой системы. При этом происходит очищение лимфатической системы, восстанавливается кислотно-щелочной баланс, стенки сосудов очищаются от отложений и становятся более эластичными.

Уточнения

Растительное питание — это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
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