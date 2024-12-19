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Продукты, которые работают лучше антибиотиков

2:26
Здоровье

Что, если бороться с воспалением можно не только при помощи антибиотиков? Конечно, решение любых проблем со здоровьем — это задача врача. Но в случае лёгкого воспаления иногда можно помочь себе, просто изменив рацион. Продукты с природным противовоспалительным эффектом — это не миф. Вот пять из них, которые стоит попробовать.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Куркума — специя с огромным потенциалом

Секрет куркумы — в веществе куркумине. Этот компонент, по мнению исследователей, способен замедлять воспалительные реакции, снижать боль и даже служить профилактикой онкологических заболеваний. Для эффекта включайте куркуму в блюда 2-3 раза в неделю. Важно: специя лучше усваивается с жирами, так что добавляйте её в соусы или маринады.

Матча: зелёный чай с противовоспалительным эффектом

Матча, известный своим ярким цветом, содержит эпигаллокатехин — мощный антиоксидант, который уменьшает воспаление на клеточном уровне. Пара чашек этого напитка в день не только поддержит здоровье, но и поможет контролировать аппетит — отличный бонус для тех, кто следит за весом.

Мёд — природный антибиотик

Целебные свойства мёда давно известны, и за это мы можем благодарить фитонциды — природные антибиотики. Они присутствуют во всех сортах, но особенно полезен тёмный мёд. Добавляйте его в чай или ешьте с тостами — это вкусно и полезно.

Имбирь — кладезь витаминов и минералов

Свежий или сушёный имбирь богат фосфором, калием, магнием и цинком, а также витаминами A, B и C. Для борьбы с воспалениями дыхательных путей попробуйте народный рецепт: измельчите корень имбиря, добавьте куркуму и залейте молоком.

Гранат: больше, чем просто фрукт

Изофлавоноиды и антиоксиданты в составе граната уменьшают воспаление и замедляют рост раковых клеток. Но есть нюанс: натуральный гранатовый сок лучше разбавлять водой, чтобы избежать раздражения желудка. Наслаждайтесь им в умеренных количествах.

Продукты с природным противовоспалительным эффектом — это не панацея, но отличное дополнение к рациону. Попробуйте включить их в своё питание, и, возможно, вы заметите положительные изменения.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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