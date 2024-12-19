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Как не набрать лишний вес за праздничным столом

1:53
Здоровье

Новый год — это не только яркие эмоции и праздничное настроение, но и серьёзное испытание для организма. Калорийная еда, обилие алкоголя и сбившийся режим дня могут стать причиной дискомфорта и переедания. Как подготовиться к празднику, чтобы избежать неприятных последствий?

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Несоблюдение режима дня

Привычный распорядок — ваш главный союзник. Ожидание праздничного ужина без привычного завтрака или обеда — верный путь к перееданию. Начните день с питательного завтрака, не пропускайте обед и постарайтесь не голодать до вечера.

Вода — ваш лучший помощник

Перед тем как сесть за стол, не забудьте выпить два стакана воды. Это простое правило поможет снизить аппетит и подготовит организм к нагрузке, включая употребление алкоголя.

Газированные напитки: скрытая угроза

Откажитесь от газировки. Такие напитки усиливают действие алкоголя и могут вызвать тяжесть в желудке. Лучше отдайте предпочтение обычной воде или натуральным напиткам.

Лёгкие блюда вместо тяжёлой пищи

Выбирайте продукты, которые легче усваиваются ночью. Салаты с растительным маслом, морепродукты, свежие овощи, зелень и фрукты станут отличным выбором. Старайтесь избегать майонезных салатов и жирных блюд.

Контроль порций

Не готовьте слишком много еды — порции "на один раз" помогут избежать лишнего соблазна. Помните: лучше недоесть, чем переесть.

Не забывайте про свежий воздух

Прогулки на улице перед застольем или после него помогают ускорить обмен веществ и поднять настроение.

Следуя этим простым советам, вы сможете встретить Новый год не только весело, но и без вреда для здоровья!

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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