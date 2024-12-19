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Врач раскрыла секрет, чем можно заменить вредные для детей сладости в новогодних подарках

1:18
Здоровье

Дети с нетерпением ждут сладости в красивых упаковках на Новый год, однако как выбрать подарок, который не навредил бы здоровью любимого чада? Как отмечает педиатр, эксперт лаборатории "Гемотест" Ульяна Маркова, главный минус сладостей из магазина — повышенное содержание сахара. Такой подарок в первую очередь испортит зубы, повышая риск развития кариеса.

трюфель
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
трюфель

Конфеты, которые попадают ребенку в рот, создают благоприятную для роста бактерий среду, провоцируя развитие кариеса. Леденцы могут поранить осколками слизистую и даже испортить прикус. В шоколадные конфеты часто добавляют усилители вкуса, красители и сою вместо какао-бобов, что может вызвать аллергию у ребенка.

Шипучки, кислый мармелад приводят к раздражению слизистой. А печенье опасно наличием в составе вредных насыщенных жиров, которые приводят к набору лишнего веса и могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Как же сделать новогодний подарок более полезным? Как вариант, в коробочку можно положить сухофрукты в шоколаде, мандарины, натуральный мармелад, зефир, леденцы из фруктового сока, отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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