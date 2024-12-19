Кому полезен майонез и сколько его можно употреблять в день

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала о составе майонеза и заявила, что этот продукт в своём рационе нужно ограничить.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майонез

Она объяснила, что этот соус содержит большое количество трансжиров, холестерина, жирорастворимых витаминов и витаминов группы В. Этот продукт может быть полезен для тех, кто не ест сыр, говядину или яйца, потому что в нём присутствуют витамины Е, К и омеги 3-6-9.

"В среднем здоровому человеку можно съесть 20-30 граммов майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам", — объяснила эксперт.

В новогодние праздники, диетолог посоветовала заменить майонез на йогурт, сообщает сообщает aif.ru.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



Витамин К — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.



Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

