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Кому полезен майонез и сколько его можно употреблять в день

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Здоровье

Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала о составе майонеза и заявила, что этот продукт в своём рационе нужно ограничить.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майонез

Она объяснила, что этот соус содержит большое количество трансжиров, холестерина, жирорастворимых витаминов и витаминов группы В. Этот продукт может быть полезен для тех, кто не ест сыр, говядину или яйца, потому что в нём присутствуют витамины Е, К и омеги 3-6-9.

"В среднем здоровому человеку можно съесть 20-30 граммов майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам", — объяснила эксперт.

В новогодние праздники, диетолог посоветовала заменить майонез на йогурт, сообщает сообщает aif.ru.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Витамин К — групповое название липофильных (жирорастворимых) и гидрофобных витаминов, необходимых для синтеза белков, обеспечивающих нормальный уровень коагуляции крови.

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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