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Названы продукты для создания крепких и здоровых ногтей

1:36
Здоровье

Состояние наших ногтей напрямую зависит от рациона питания. Чтобы сохранить их крепкими и здоровыми, важно включать в меню определенные продукты. Одним из лучших вариантов является греческий йогурт. Он богат белком, который необходим для здоровья ногтей: в одной чашке этого йогурта содержится целых 21 грамм белка.

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Кроме того, полезно добавить в рацион орехи, такие как миндаль и грецкие, так как они являются источником витаминов E и B, а также здоровых жиров, которые способствуют укреплению пластин. Не забывайте о морской рыбе, например, лососе, который не только богат белком, но и содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для увлажнения тканей.

Овощи, такие как шпинат и морковь, тоже играют важную роль благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, способствующих улучшению общего состояния ногтей. Включение этих продуктов в ежедневный рацион поможет сохранить ваши ногти крепкими и красивыми.

Помимо этого, биотин- важный витамин группы B способствует укреплению структуры ногтей и ускоряет их рост. Добавьте биотин в свою диету с помощью добавок или продуктов, таких как яйца, орехи и семена.

Также масло жожоба-натуральное масло отлично увлажняет и питает ногтевую пластину и кутикулы. Наносите масло на ногти и массируйте кутикулы — это не только полезно, но и приятно.

Уточнения

Оме́га-3-относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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