Сохрани здоровье желудка на праздники с клетчаткой и водой

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если на праздниках вы перекусите слишком много, ваш желудок может восстать против вас. Это может привести к вздутию живота, дискомфортным ощущениям и более серьезным проблемам с кишечником. Эксперт Джессика Скоффилд подчеркивает, что умеренность — это залог хорошего самочувствия во время праздников. Обращайте внимание на ощущение сытости во время еды и не забывайте находить время для физической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Вот еще несколько рекомендаций для поддержания здоровья кишечника в праздничный период.

Выбирайте продукты, богатые клетчаткой. В разнообразных праздничных угощениях часто преобладают углеводы. Чтобы помочь своему кишечнику, включите в рацион овощи и цельные злаки, которые богаты клетчаткой. Она способствует нормальному пищеварению и предотвращает запоры.

Увлажняйтесь обильно. Вода играет ключевую роль в процессе переваривания пищи, способствуя её плавному прохождению через кишечник. Перед каждым приёмом пищи старайтесь выпивать стакан воды и как можно чаще чередовать обычную воду с праздничными напитками.

Не спешите в процессе еды. Размеренное жевание позволяет вашему кишечнику своевременно сообщить мозгу о насыщении, что помогает избежать переедания и уменьшает риск появления вздутия.

Используйте пробиотики. Эти полезные ингредиенты естественно присутствуют в йогурте и комбуче, способствуя здоровью вашего кишечника.

Помните о движении. Умеренные физические нагрузки после еды благоприятно сказываются на пищеварении. Даже неброская прогулка поможет снизить уровень дискомфорта и вздутия в животе.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



Клетча́тка — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

