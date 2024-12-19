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Врач назвала опасные сочетания новогодних блюд с алкоголем

1:10
Здоровье

Не стоит сочетать алкоголь с некоторыми продуктами, которые могут присутствовать на новогоднем столе, утверждает врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Она выделила наиболее опасные комбинации.

Изысканная еда
Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Изысканная еда

Специалист порекомендовала избегать употребления спиртного вместе с фруктами и сладостями. Они содержат фруктозу — вид сахара, с которым алкоголь взаимодействует не самым лучшим образом, нанося вред как поджелудочной железе, так и печени.

Кроме того, сочетание сладкого с алкогольными напитками может способствовать повышению уровня глюкозы в крови, что представляет опасность для людей, страдающих инсулинорезистентностью, диабетом и избыточным весом. Ломова также отметила, что алкоголь не следует употреблять с солеными закусками.

Высокое содержание соли может вызвать отеки и увеличивать нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. Острые закуски в сочетании с алкоголем потенциально могут негативно повлиять на слизистые оболочки ЖКТ, добавила гастроэнтеролог в разговоре с "Газетой.ру".

Уточнения

Фруктоза моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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