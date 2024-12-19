Как правильно питаться зимой, чтобы не заболеть

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В первую очередь, в холодное время года важно обеспечивать себя достаточным количеством жидкости — минимум 2-2,5 литра воды в день. Также можно пить некрепкий чай из шалфея, шиповника или липы. Рекомендуется включать в свой рацион как минимум две порции фруктов и три порции овощей ежедневно, предпочтительно сезонных.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Обратите внимание на кабачки, морковь, брокколи, белокочанную и цветную капусту, лук-порей, петрушку, а также цитрусовые — апельсины и мандарины, и яблоки. Не забывайте о бобовых (фасоль, нут, чечевица) и орехах: два-три раза в неделю включайте их в рацион, около 20-30 граммов в день фундука, миндаля или грецкого ореха будет достаточно.

Не забывайте о витамине D. Он содержится в рыбе, которую стоит включать в свой рацион два-три раза в неделю. По возможности избегайте продуктов с высоким содержанием простых углеводов и жиров. Вместо этого отдавайте предпочтение источникам сложных углеводов: цельнозерновой хлеб, злаковые культуры, бобовые и фрукты. Выбирайте десерты, основанные на молоке или фруктах с низким содержанием сахара, а также готовьте блюда здоровыми способами.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

