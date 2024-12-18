Тренер Тарханов рассказал, нужно ли Спартаку усиление

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение о необходимости приобретения новых игроков московским "Спартаком". Его слова приводит издание Vprognoze. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

Тарханов отметил, что у "Спартака" уже достаточно много футболистов в составе, и ему сложно назвать конкретные позиции, которые требуют усиления. Он считает, что оборона команды играет хорошо, как и атака. Вратаря "Спартака" он также охарактеризовал как неплохого. По словам Тарханова, он даже не знает, какие именно игроки могут понадобиться клубу. Однако, добавил Тарханов, если кто-то покинет команду зимой, то для их замены обязательно потребуются новые футболисты.

Стоит отметить, что в матче 18-го тура Российской премьер-лиги "Спартак" одержал победу над "Пари НН" со счётом 3:0. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Первый гол в матче забил Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в этом поединке отличились Манфред Угальде (на 62-й минуте) и Эсекьель Барко (на 64-й минуте).

Уточнения

Алекса́ндр Фёдорович Тарха́нов — советский футболист, полузащитник и нападающий. Игрок сборной СССР. Мастер спорта СССР (1978). После завершения игровой карьеры — футбольный тренер. Заслуженный тренер России (1991).



Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.





Эсекье́ль Ома́р Ба́рко (исп. Esequiel Omar Barco; род. 29 марта 1999, Вилья-Гобернадор-Гальвес, Санта-Фе) — аргентинский футболист, полузащитник московского «Спартака».



Те́о Бонго́нда Мбул’Офеко́ Батомбо́ (фр. Théo Bongonda Mbul’Ofeko Batomboat; род. 20 ноября 1995[…], Шарлеруа, Валлония) — конголезский и бельгийский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго.

