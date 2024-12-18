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Учёные обнаружили способность опухолей мозга к подбору оптимального времени для роста

2:35
Здоровье

Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили важную взаимосвязь между циркадными ритмами, то есть биологическими циклами, которые контролируются внутренними часами организма, и развитием глиобластомы. Результаты их работы были опубликованы в журнале Cancer Cell.

Замороженный мозг
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Замороженный мозг

Глиобластома считается одной из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению опухолей головного мозга. Несмотря на активное использование операций, лучевой и химиотерапии, показатели выживаемости пациентов остаются низкими.

В отличие от большинства других видов рака, где циркадные ритмы нарушаются, глиобластома сохраняет свою циркадную активность. Ранее было установлено, что выбор времени для химиотерапии с учетом циркадных ритмов может сделать её более эффективной, что подтверждает важность взаимосвязи между биологией опухоли и временем суток.

Одним из факторов, на которые влияют циркадные ритмы, являются глюкокортикоиды — лекарства, которые часто применяют для уменьшения воспаления и отёка мозга у пациентов с глиобластомой. Однако влияние циркадных ритмов на их воздействие на опухоль оставалось неясным.

В новом исследовании учёные использовали модели клеток человека и мышей с глиобластомой, чтобы изучить, как ежедневное воздействие глюкокортикоидов влияет на рост опухоли и синхронизацию циркадных ритмов. Выяснилось, что введение глюкокортикоидов усиливает рост опухоли, если это происходит в определённые фазы циркадного ритма. В частности, воздействие при минимальном уровне экспрессии циркадного гена Per2 способствовало росту опухоли, а в пиковые фазы — наоборот, замедляло его.

Кроме того, недостаток глюкокортикоидных рецепторов в клетках глиобластомы снижал зависимость роста опухоли от времени суток. Анализ тканей пациентов также показал, что высокая активность глюкокортикоидных рецепторов в опухолях связана с повышенным риском летального исхода.

Это исследование подчеркивает важность циркадных ритмов и влияния глюкокортикоидов на развитие глиобластомы. По словам учёных, полученные результаты могут поспособствовать разработке новых методов лечения рака, основанных на хронотерапии. Они отметили, что результаты "могут поспособствовать разработке новых методов хронотерапии для борьбы с раком".

Уточнения

Мультиформная глиобласто́ма (англ. Glioblastoma multiforme, GBM) — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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