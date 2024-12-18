Учёные из Университета Суррея выяснили, что у людей, которые предпочитают растительные аналоги мяса, заметно повышена вероятность возникновения симптомов депрессии. Результаты этой работы опубликованы в издании Food Frontiers.
Специалисты провели оценку психологического состояния вегетарианцев, разделив их на две группы. В первую попали те, кто употреблял растительные заменители мяса, а во второй оказались добровольцы, избегавшие этих продуктов.
Выяснилось, что у тех, кто выбирал веганское мясо, вероятность развития депрессии была на 42% больше, чем у остальных участников. Также у добровольцев из первой группы были зарегистрированы повышенное артериальное давление и признаки воспалительных процессов, что подтвердилось анализами крови.
Учёные полагают, что воспаление способно нарушить выработку химических веществ в мозге, которые влияют на настроение. Однако они акцентируют внимание на том, что для более точного понимания причинно-следственных связей необходимы дополнительные исследования.
В то же время, невзирая на возможные риски для психического здоровья, употребление растительного мяса оказалось связано со снижением на 40% вероятности развития синдрома раздражЁнного кишечника.
Профессор Нофар Гейфман, ведущий автор исследования, заметила, что растительные аналоги мяса могут быть безопасны при соблюдении сбалансированного питания. Несмотря на то, что эти продукты относят к ультра-обработанным и они содержат много калорий, сахара, насыщенных жиров и соли, исследование не показало значимых различий в уровне потребления питательных веществ между участниками. Она сказала, что растительные аналоги мяса "могут быть безопасными при соблюдении сбалансированного рациона".
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.