Опасные ошибки при мытье сухофруктов, и как их избежать

Многие даже не задумываются, что орехи и сухофрукты перед употреблением нужно мыть. Эти продукты часто продаются на развес, что увеличивает риск загрязнения. А сухофрукты к тому же могут обрабатываться консервантами. Чтобы сохранить здоровье, важно научиться правильно очищать такие продукты.
Сухофрукты перед продажей часто обрабатываются химическими веществами для сохранения цвета и продления срока годности. Чтобы удалить остатки консервантов, обдайте их кипятком. Это простой и эффективный способ избавиться от вредных веществ.
Если ошпаривание кажется недостаточным, используйте метод замачивания:
Замачивание помогает размягчить продукты и дополнительно удалить загрязнения и химические вещества.
После ошпаривания или замачивания тщательно промойте орехи и сухофрукты под проточной водой.
Орехи и сухофрукты часто являются источником пыли, бактерий и химикатов. Правильная обработка не только улучшает вкус, но и делает их безопаснее для здоровья.
Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
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