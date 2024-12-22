Опасные ошибки при мытье сухофруктов, и как их избежать

Обязательно нужно делать эти три вещи перед тем, как есть орехи и сухофрукты

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие даже не задумываются, что орехи и сухофрукты перед употреблением нужно мыть. Эти продукты часто продаются на развес, что увеличивает риск загрязнения. А сухофрукты к тому же могут обрабатываться консервантами. Чтобы сохранить здоровье, важно научиться правильно очищать такие продукты.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сухофрукты

Шаг 1: обдайте кипятком

Сухофрукты перед продажей часто обрабатываются химическими веществами для сохранения цвета и продления срока годности. Чтобы удалить остатки консервантов, обдайте их кипятком. Это простой и эффективный способ избавиться от вредных веществ.

Шаг 2: замачивание

Если ошпаривание кажется недостаточным, используйте метод замачивания:

Для сухофруктов залейте их горячей водой и оставьте на 20 минут. Для большей эффективности добавьте немного соли в воду.

Орехи рекомендуется замачивать в чистой тёплой воде на 1 час.

Замачивание помогает размягчить продукты и дополнительно удалить загрязнения и химические вещества.

Шаг 3: полоскание и сушка

После ошпаривания или замачивания тщательно промойте орехи и сухофрукты под проточной водой.

Для сухофруктов: после промывки их можно сразу употреблять.

после промывки их можно сразу употреблять. Для орехов: чтобы они были хрустящими, подсушите их в духовке при температуре 60 градусов.

Почему это важно

Орехи и сухофрукты часто являются источником пыли, бактерий и химикатов. Правильная обработка не только улучшает вкус, но и делает их безопаснее для здоровья.

Уточнения

Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

