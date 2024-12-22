Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что взять с собой в косметичку на время полёта? 6 обязательных косметических средств
Улучшаем компост и избавляемся от вредителей
Вызов для атлетов: как освоить отжимания на одной руке
Как избавиться от запахов в машине без химии
Пассажиропоток авиакомпаний России вырастет до 111 млн человек
Не дайте мухам шанс: секреты борьбы с летающими вредителями
Как часто нужно чистить посудомоечную машину, чтобы она служила долго
Обновляем состав — РЖД представила импортозамещенный Сапсан
Пряное мясо в пиве на новогодний стол

Опасные ошибки при мытье сухофруктов, и как их избежать

Обязательно нужно делать эти три вещи перед тем, как есть орехи и сухофрукты
1:44
Здоровье

Многие даже не задумываются, что орехи и сухофрукты перед употреблением нужно мыть. Эти продукты часто продаются на развес, что увеличивает риск загрязнения. А сухофрукты к тому же могут обрабатываться консервантами. Чтобы сохранить здоровье, важно научиться правильно очищать такие продукты.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Шаг 1: обдайте кипятком

Сухофрукты перед продажей часто обрабатываются химическими веществами для сохранения цвета и продления срока годности. Чтобы удалить остатки консервантов, обдайте их кипятком. Это простой и эффективный способ избавиться от вредных веществ.

Шаг 2: замачивание

Если ошпаривание кажется недостаточным, используйте метод замачивания:

  • Для сухофруктов залейте их горячей водой и оставьте на 20 минут. Для большей эффективности добавьте немного соли в воду.
  • Орехи рекомендуется замачивать в чистой тёплой воде на 1 час.

Замачивание помогает размягчить продукты и дополнительно удалить загрязнения и химические вещества.

Шаг 3: полоскание и сушка

После ошпаривания или замачивания тщательно промойте орехи и сухофрукты под проточной водой.

  • Для сухофруктов: после промывки их можно сразу употреблять.
  • Для орехов: чтобы они были хрустящими, подсушите их в духовке при температуре 60 градусов.

Почему это важно

Орехи и сухофрукты часто являются источником пыли, бактерий и химикатов. Правильная обработка не только улучшает вкус, но и делает их безопаснее для здоровья.

Уточнения

Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Российский шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от запахов в машине без химии
Пассажиропоток авиакомпаний России вырастет до 111 млн человек
Обязательно нужно делать эти три вещи перед тем, как есть орехи и сухофрукты
Не дайте мухам шанс: секреты борьбы с летающими вредителями
Как часто нужно чистить посудомоечную машину, чтобы она служила долго
Обновляем состав — РЖД представила импортозамещенный Сапсан
Пряное мясо в пиве на новогодний стол
Как правильно посадить кукурузу: пошаговая инструкция
Что нужно знать перед покупкой кота: плюсы и минусы
Тренер Опальницкий делится секретами создания идеального пресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.