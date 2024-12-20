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Ходьба — простое решение для борьбы с депрессией. Так ли это?

2:34
Здоровье

Сообщение учёных о том, что ходьба может предотвратить депрессию, в беседе с Pravda.Ru прокомментировала Татьяна Пушкарёва, нейропсихолог, психофизиолог и хореограф.

Скандинавская ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба

По словам эксперта, быстрая ходьба до 10 тысяч шагов в качестве профилактики депрессии не совсем подходит, но она может быть частью формирования здоровых привычек.

"Потому что если человек, в общем, физически здоров, конечно, у него снижается вероятность заболеть депрессией. 10 тысяч шагов — это условная граница того, что должен сделать здоровый человек. Но помимо ходьбы здоровое питание, ментальное здоровье, ограждение от лишней информации и так далее, и тому подобное. Как часть формирования здорового образа жизни — да. Но как единственное профилактическое средство — нет", — сказала Пушкарёва.

Врач напомнила, что ходьба — это такой простой и доступный способ борьбы с негативом и плохим настроением, однако так мало людей почему-то ходят пешком. Психофизиолог рассказала, что она ходит на работу и обратно пешком и предпочитаю ходьбу общественному транспорту.

Как нейропсихолог с психофизиологическим уклоном, она знает, что ходьба важна, подчеркнула Пушкарёва. Однако людям, по её мнению, часто не хватает информированности о том, какие хорошие функции и последствия имеет обычная ходьба для поддержания здорового образа жизни и здоровья организма.

"Мы часто думаем, что для здоровья нужно пробежать 10-15-20 километров утром. Но даже небольшая нагрузка может дать качественный результат. Кроме того, мы все заняты и часто сталкиваемся с нехваткой времени. Нам хочется поскорее добраться на работу, за ребёнком в детский сад, прийти домой и сделать ещё что-то. И, получается, мы не видим ценности в прогулках. Хотя она действительно есть", — добавила Пушкарёва.

Ранее учёные доказали, что ходьба может помочь в борьбе с депрессией. Новое исследование, в котором приняли участие 96 тысяч взрослых, показало, что обычная ходьба значительно снижает риск депрессии. Вот полученные ими результаты: 6 тысяч шагов в день — риск уменьшается на 9%, 7 тысяч шагов — на 31%,10 тысяч шагов — вероятность депрессии снижается на 50%.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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