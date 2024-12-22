Как протеиновый порошок помогает восстановлению организма

Протеин предназначен не только для спортсменов

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Протеиновый порошок часто ассоциируется со спортом, но на самом деле его польза гораздо шире. Для определённых категорий людей этот продукт может стать важным дополнением к рациону, помогая восстановить силы и поддерживать здоровье.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ смузи

Когда протеиновый порошок необходим

Люди с онкологическими заболеваниями

Протеиновый порошок помогает восполнить недостаток белка, который может возникать на фоне болезни. Снижение аппетита

При отсутствии желания есть протеиновый коктейль или добавка к пище становятся лёгким способом поддерживать организм. Восстановление после операций

Особенно после операций на желудочно-кишечном тракте, когда пациент может употреблять только жидкости или минимальные порции еды. Пожилые люди

С возрастом потребность в белке возрастает, а употребление обычной пищи может снижаться. Протеиновый порошок, добавленный в йогурт или овсянку, помогает поддерживать здоровье. Спортсмены

Протеиновый порошок способствует наращиванию мышечной массы и увеличению силы. Однако для этого необходимо сочетать его с правильными силовыми тренировками и дополнительным количеством калорий.

Что важно помнить

Количество белка

Организм может усваивать только 20-40 граммов белка за один приём пищи для формирования мышц. Превышение этой нормы не ускоряет рост мышц, но может нагрузить пищеварительную систему.

Организм может усваивать только 20-40 граммов белка за один приём пищи для формирования мышц. Превышение этой нормы не ускоряет рост мышц, но может нагрузить пищеварительную систему. Правильное применение

Одного белка недостаточно для наращивания мышечной массы — нужна регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

