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Как протеиновый порошок помогает восстановлению организма

Протеин предназначен не только для спортсменов
1:44
Здоровье

Протеиновый порошок часто ассоциируется со спортом, но на самом деле его польза гораздо шире. Для определённых категорий людей этот продукт может стать важным дополнением к рациону, помогая восстановить силы и поддерживать здоровье.

смузи
Фото: flickr.com by Sonia Belviso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
смузи

Когда протеиновый порошок необходим

  1. Люди с онкологическими заболеваниями
    Протеиновый порошок помогает восполнить недостаток белка, который может возникать на фоне болезни.

  2. Снижение аппетита
    При отсутствии желания есть протеиновый коктейль или добавка к пище становятся лёгким способом поддерживать организм.

  3. Восстановление после операций
    Особенно после операций на желудочно-кишечном тракте, когда пациент может употреблять только жидкости или минимальные порции еды.

  4. Пожилые люди
    С возрастом потребность в белке возрастает, а употребление обычной пищи может снижаться. Протеиновый порошок, добавленный в йогурт или овсянку, помогает поддерживать здоровье.

  5. Спортсмены
    Протеиновый порошок способствует наращиванию мышечной массы и увеличению силы. Однако для этого необходимо сочетать его с правильными силовыми тренировками и дополнительным количеством калорий.

Что важно помнить

  • Количество белка
    Организм может усваивать только 20-40 граммов белка за один приём пищи для формирования мышц. Превышение этой нормы не ускоряет рост мышц, но может нагрузить пищеварительную систему.

  • Правильное применение
    Одного белка недостаточно для наращивания мышечной массы — нужна регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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