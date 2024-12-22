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Как молочные добавки портят кофе

Пять важных причин отказаться от молока в кофе
2:17
Здоровье

Кофе с молоком или сливками давно стал классикой. Мягкий вкус, аромат и приятная текстура делают этот напиток любимым для миллионов. Однако с точки зрения пользы для здоровья молочные добавки в кофе вызывают немало вопросов. Вот 5 причин, почему стоит попробовать пить кофе без них.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

1. Калорийность
Молоко и сливки значительно увеличивают калорийность кофе: одна порция добавляет 50-70 ккал.

Для тех, кто следит за весом или пытается похудеть, такая добавка может стать серьёзным препятствием. Чёрный кофе, напротив, практически не содержит калорий и к тому же помогает ускорять обмен веществ.

2. Потеря полезных свойств
Кофе без молока имеет множество полезных свойств:

  • Снижает риск нейродегенеративных заболеваний,
  • Улучшает работу печени,
  • Может снижать вероятность развития онкологических заболеваний.

Молоко блокирует действие некоторых полезных веществ в кофе, снижая его положительное влияние на организм.

3. Снижение бодрящего эффекта
Кофе известен как лучший помощник против сонливости, однако молочные добавки ослабляют этот эффект. Если ваша цель — получить заряд бодрости, лучше отказаться от молока или сливок.

4. Улучшение работоспособности
Чёрный кофе помогает повысить концентрацию, улучшает когнитивные способности и заряжает энергией. Молоко снижает активность кофе, превращая его в менее эффективный стимулятор.

5. Конфликт белков и танинов
Молочные белки и танины, содержащиеся в кофе, не сочетаются друг с другом. Это взаимодействие может повышать нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что особенно важно для людей с чувствительным пищеварением.

Итог

Кофе без молока сохраняет свои полезные свойства, помогает быть бодрым и снижает нагрузку на организм. Попробуйте отказаться от привычных добавок хотя бы на время — возможно, вы полюбите новый вкус классического напитка.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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