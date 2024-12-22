Норма хлеба в день и всё, что нужно знать о нём

Хлеб занимает важное место в рационе многих людей, но его чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям. Современные диетологи не отрицают его ценности, но рекомендуют соблюдать умеренность.
В прошлом хлеб был символом достатка и уважения к труду. Однако сегодня его польза для здоровья оценивается с учётом баланса питательных веществ. Исключать хлеб из рациона полностью — радикальная мера, необходимая далеко не всем. Для большинства людей достаточно соблюдать дневные нормы потребления.
Для определения нормы углеводов используется формула: 2-4 грамма на каждый килограмм массы тела.
Эти расчёты учитывают, что остальные углеводы поступают из фруктов, круп и других продуктов.
Профессор Анатолий Скальный уточняет: здоровому человеку, ведущему активный образ жизни, достаточно три ломтика хлеба в день. При похудении количество хлеба уменьшается.
Хлеб остаётся ценным продуктом, если употреблять его в меру. Соблюдайте дневные нормы углеводов, выбирайте качественный хлеб, и он станет полезной частью вашего рациона.
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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