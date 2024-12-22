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Норма хлеба в день и всё, что нужно знать о нём

Три ломтика хлеба в день - достаточно ли этого
1:59
Здоровье

Сколько хлеба можно есть без вреда для здоровья

Хлеб занимает важное место в рационе многих людей, но его чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям. Современные диетологи не отрицают его ценности, но рекомендуют соблюдать умеренность.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Роль хлеба в рационе

В прошлом хлеб был символом достатка и уважения к труду. Однако сегодня его польза для здоровья оценивается с учётом баланса питательных веществ. Исключать хлеб из рациона полностью — радикальная мера, необходимая далеко не всем. Для большинства людей достаточно соблюдать дневные нормы потребления.

Сколько хлеба можно съесть в день?

Для определения нормы углеводов используется формула: 2-4 грамма на каждый килограмм массы тела.

  • Для женщин
    Средняя норма углеводов в день составляет 150-200 граммов. Из них на хлеб приходится около 100-150 граммов.

  • Для мужчин
    Норма углеводов составляет 200-300 граммов, из которых хлеб может занимать 150-200 граммов.

Эти расчёты учитывают, что остальные углеводы поступают из фруктов, круп и других продуктов.

Профессор Анатолий Скальный уточняет: здоровому человеку, ведущему активный образ жизни, достаточно три ломтика хлеба в день. При похудении количество хлеба уменьшается.

Важно помнить

  • Качество хлеба имеет значение. Цельнозерновой хлеб предпочтительнее, так как он содержит больше клетчатки и меньше сахара.

  • Умеренность помогает избежать лишних калорий и поддерживать баланс питательных веществ.

Итог

Хлеб остаётся ценным продуктом, если употреблять его в меру. Соблюдайте дневные нормы углеводов, выбирайте качественный хлеб, и он станет полезной частью вашего рациона.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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