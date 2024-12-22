Простой способ узнать, доживёте ли вы до старости

Интересный способ определить вероятность дожить до 80 лет предложили японские учёные-геронтологи. Они разработали тест, основанный на скорости ходьбы, который позволяет оценить здоровье и шансы на долголетие.
Этот тест стал результатом многолетнего исследования, начатого в 1997 году. Ученые наблюдали за тем, как изменяется скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет.
Через 10 лет исследования выявили, что средняя скорость ходьбы пожилых японцев увеличилась на 5-10%. Это позволило ученым сделать интересные выводы.
Скорость ходьбы оказалась не только показателем физического состояния, но и индикатором общего здоровья. Регулярная физическая активность и поддержание тонуса помогают замедлить процессы старения.
Исследование также показало, что физическое состояние людей в возрасте 60+ улучшается благодаря современному образу жизни. Старость, связанная с немощностью, отодвигается как у женщин, так и у мужчин.
Замерьте скорость ходьбы. Для этого:
Сравните результат:
Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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