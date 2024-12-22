Простой способ узнать, доживёте ли вы до старости

Как скорость ходьбы связана с долголетием

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как проверить, доживете ли вы до 80 лет

Интересный способ определить вероятность дожить до 80 лет предложили японские учёные-геронтологи. Они разработали тест, основанный на скорости ходьбы, который позволяет оценить здоровье и шансы на долголетие.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

В чем суть теста?

Этот тест стал результатом многолетнего исследования, начатого в 1997 году. Ученые наблюдали за тем, как изменяется скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет.

Через 10 лет исследования выявили, что средняя скорость ходьбы пожилых японцев увеличилась на 5-10%. Это позволило ученым сделать интересные выводы.

Результаты исследования

Скорость ходьбы как показатель здоровья

Если человек в возрасте 70 лет поддерживает энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), вероятность дожить до 80 лет значительно возрастает.

Если человек в возрасте 70 лет поддерживает энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), вероятность дожить до 80 лет значительно возрастает. Низкая скорость ходьбы — тревожный сигнал

При скорости менее 0,5 метра в секунду шансы дожить до 80 лет снижаются до 15-30%.

При скорости менее 0,5 метра в секунду шансы дожить до 80 лет снижаются до 15-30%. Различия между мужчинами и женщинами

У женщин шансы дожить до 80-летнего возраста оказались выше, чем у мужчин.

У женщин шансы дожить до 80-летнего возраста оказались выше, чем у мужчин. Что это значит?

Скорость ходьбы оказалась не только показателем физического состояния, но и индикатором общего здоровья. Регулярная физическая активность и поддержание тонуса помогают замедлить процессы старения.

Исследование также показало, что физическое состояние людей в возрасте 60+ улучшается благодаря современному образу жизни. Старость, связанная с немощностью, отодвигается как у женщин, так и у мужчин.

Как проверить себя?

Замерьте скорость ходьбы. Для этого:

Пройдите дистанцию в 10 метров обычным шагом. Засеките время. Разделите длину пути на время в секундах.

Сравните результат:

1,5 м/с и выше — высокие шансы дожить до 80 лет.

Менее 0,5 м/с — стоит обратить внимание на здоровье.

Уточнения

Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.



