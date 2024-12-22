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Простой способ узнать, доживёте ли вы до старости

Как скорость ходьбы связана с долголетием
2:21
Здоровье

Как проверить, доживете ли вы до 80 лет

Интересный способ определить вероятность дожить до 80 лет предложили японские учёные-геронтологи. Они разработали тест, основанный на скорости ходьбы, который позволяет оценить здоровье и шансы на долголетие.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

В чем суть теста?

Этот тест стал результатом многолетнего исследования, начатого в 1997 году. Ученые наблюдали за тем, как изменяется скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет.

Через 10 лет исследования выявили, что средняя скорость ходьбы пожилых японцев увеличилась на 5-10%. Это позволило ученым сделать интересные выводы.

Результаты исследования

  • Скорость ходьбы как показатель здоровья
    Если человек в возрасте 70 лет поддерживает энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), вероятность дожить до 80 лет значительно возрастает.

  • Низкая скорость ходьбы — тревожный сигнал
    При скорости менее 0,5 метра в секунду шансы дожить до 80 лет снижаются до 15-30%.

  • Различия между мужчинами и женщинами
    У женщин шансы дожить до 80-летнего возраста оказались выше, чем у мужчин.
  • Что это значит?

Скорость ходьбы оказалась не только показателем физического состояния, но и индикатором общего здоровья. Регулярная физическая активность и поддержание тонуса помогают замедлить процессы старения.

Исследование также показало, что физическое состояние людей в возрасте 60+ улучшается благодаря современному образу жизни. Старость, связанная с немощностью, отодвигается как у женщин, так и у мужчин.

Как проверить себя?

Замерьте скорость ходьбы. Для этого:

  1. Пройдите дистанцию в 10 метров обычным шагом.
  2. Засеките время.
  3. Разделите длину пути на время в секундах.

Сравните результат:

  • 1,5 м/с и выше — высокие шансы дожить до 80 лет.
  • Менее 0,5 м/с — стоит обратить внимание на здоровье.

Уточнения

Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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