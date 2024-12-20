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Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?

2:57
Здоровье

Учёные выяснили, что ходьба является эффективным средством в борьбе с депрессией. Исследование, в котором приняли участие 96 тысяч взрослых людей, продемонстрировало, что регулярные прогулки значительно снижают риск развития этого заболевания. Вот какие результаты были получены: 6 тысяч шагов в день — вероятность депрессии снижается на 9%, 7 тысяч шагов — на 31%, 10 тысяч шагов — шанс развития депрессии уменьшается на 50%.

Альпинистская тропа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann
Альпинистская тропа

Нейропсихолог, психофизиолог и хореограф Татьяна Пушкарёва в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала это сообщение.

Врач напомнила, что депрессия — это серьёзное заболевание, и ходьба не может предотвратить её развитие. Депрессия характеризуется серьёзными изменениями в психическом и химическом состоянии мозга.

"Однако если говорить о подавленном состоянии, то физические нагрузки могут оказать определённую помощь. Они способствуют выработке нейромодуляторов, которые необходимы для правильной работы мозга. Например, если человеку не хватает серотонина, он может чувствовать себя подавленным. Это не связано с конкретной ситуацией, а скорее является общим состоянием. В результате человек может негативно воспринимать даже нейтральные события", — рассказала Пушкарёва.

Если у человека уже диагностирована депрессия, то ему могут рекомендовать физическую активность. Ходьба считается более мягким и менее стрессовым видом активности по сравнению, например, с бегом, отметила психофизиолог. Бег может вызвать учащение сердцебиения, ускорение кровотока и изменение работы лёгких, что может быть стрессовым для организма. В то время как ходьба не вызывает такого стресса, подчеркнула она.

"При стрессе помогут очень мягкие, очень приятные легкие нагрузки, которые доступны организму без напряжения. Это и есть ходьба. Прогулочная ходьба, ходьба, например, до остановки, ходьба больше на одну остановку до общественного транспорта. Конечно, это помогает выйти из стрессовых состояний именно с точки зрения снижения стресса", — пояснила Пушкарёва.

Ходьба может помочь выйти из стрессового состояния, но не является идеальным средством для профилактики депрессии. Она может быть полезна для формирования здоровых привычек, так как способствует снижению стресса.

Однако ходьба не является единственным способом предотвращения депрессии. Для профилактики этого заболевания также важны здоровое питание, ментальное здоровье и защита от избыточной информации. Ходьба может быть частью здорового образа жизни, но не должна рассматриваться как единственное средство, заключила эксперт.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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