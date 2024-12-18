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Сон, который длится месяцами: спящая красавица в реальной жизни

2:41
Здоровье

17-летняя Шарик Товар из Колумбии страдает редким заболеванием — синдромом Клейне-Левина, известным как "синдром Спящей красавицы". Этот недуг вызывает длительные эпизоды сна, которые могут длиться несколько дней, недель, а иногда и месяцев.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что происходит во время приступов

Во время таких эпизодов девушка впадает в состояние, близкое к летаргии. Она теряет память, становится дезориентированной и иногда даже забывает родных. Так, после 48-дневного сна Шарик не узнала собственную мать.

"Всё кажется размытым", — описывают пациенты своё состояние.

Свет и шум становятся невыносимыми, а энергия и эмоции полностью угасают.

Первые проявления и сложности ухода

Заболевание проявилось у Шарик ещё в два года. Самый долгий приступ длился два месяца. Всё это время мать кормила её жидкой пищей, чтобы поддерживать здоровье.

В период между эпизодами болезнь никак себя не проявляет, и больной выглядит абсолютно здоровым. Однако во время обострения могут наблюдаться не только сонливость, но и повышенный аппетит, галлюцинации или даже необычно сильное половое влечение.

Почему возникает синдром Клейне-Левина

Точная причина заболевания остаётся загадкой. Учёные предполагают, что всё дело в нарушении работы гипоталамуса — части мозга, отвечающей за сон и аппетит.

Гипоталамус управляет нашим состоянием, переключая мозг между бодрствованием и сном. При синдроме Клейне-Левина этот "выключатель" выходит из строя.

Согласно исследованиям, около 72% случаев заболевания возникают после инфекций. Это позволяет предположить, что вирусы могут вызывать повреждения гипоталамуса. Есть также версии, что иммунная система может ошибочно атаковать ткань мозга.

Лечение и прогноз

Синдром чаще встречается у подростков-мужчин, но, как показывает случай Шарик, может затрагивать и девушек. Симптомы обычно сохраняются в течение 8-12 лет. Врачи назначают стимуляторы, такие как амфетамины, чтобы справляться с сонливостью, или препараты, снижающие частоту рецидивов, например, литий или карбамазепин.

Несмотря на редкость заболевания — 1-5 случаев на миллион, — синдром может проявляться в нескольких поколениях одной семьи, что указывает на возможную генетическую предрасположенность.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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