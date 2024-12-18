Сон, который длится месяцами: спящая красавица в реальной жизни

17-летняя Шарик Товар из Колумбии страдает редким заболеванием — синдромом Клейне-Левина, известным как "синдром Спящей красавицы". Этот недуг вызывает длительные эпизоды сна, которые могут длиться несколько дней, недель, а иногда и месяцев.
Во время таких эпизодов девушка впадает в состояние, близкое к летаргии. Она теряет память, становится дезориентированной и иногда даже забывает родных. Так, после 48-дневного сна Шарик не узнала собственную мать.
"Всё кажется размытым", — описывают пациенты своё состояние.
Свет и шум становятся невыносимыми, а энергия и эмоции полностью угасают.
Заболевание проявилось у Шарик ещё в два года. Самый долгий приступ длился два месяца. Всё это время мать кормила её жидкой пищей, чтобы поддерживать здоровье.
В период между эпизодами болезнь никак себя не проявляет, и больной выглядит абсолютно здоровым. Однако во время обострения могут наблюдаться не только сонливость, но и повышенный аппетит, галлюцинации или даже необычно сильное половое влечение.
Точная причина заболевания остаётся загадкой. Учёные предполагают, что всё дело в нарушении работы гипоталамуса — части мозга, отвечающей за сон и аппетит.
Гипоталамус управляет нашим состоянием, переключая мозг между бодрствованием и сном. При синдроме Клейне-Левина этот "выключатель" выходит из строя.
Согласно исследованиям, около 72% случаев заболевания возникают после инфекций. Это позволяет предположить, что вирусы могут вызывать повреждения гипоталамуса. Есть также версии, что иммунная система может ошибочно атаковать ткань мозга.
Синдром чаще встречается у подростков-мужчин, но, как показывает случай Шарик, может затрагивать и девушек. Симптомы обычно сохраняются в течение 8-12 лет. Врачи назначают стимуляторы, такие как амфетамины, чтобы справляться с сонливостью, или препараты, снижающие частоту рецидивов, например, литий или карбамазепин.
Несмотря на редкость заболевания — 1-5 случаев на миллион, — синдром может проявляться в нескольких поколениях одной семьи, что указывает на возможную генетическую предрасположенность.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.