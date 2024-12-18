Искусственные елки могут быть опасны: как выбрать безопасный вариант

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для создания искусственных елей и новогодних украшений используются разные виды пластика, включая поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен и полиэтилен. Однако выбор материала может существенно повлиять на безопасность таких изделий для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik искусственная ёлка

Опасности ПВХ

Поливинилхлорид содержит компоненты, потенциально опасные для здоровья, такие как винилхлорид, способный вызывать аллергические реакции, и фталаты, отрицательно влияющие на эндокринную, дыхательную и репродуктивную системы. Фталаты могут выделяться из ПВХ и накапливаться в домашней пыли, которая затем попадает в организм через пищу или воздух.

Кроме того, при производстве ПВХ иногда используется свинец, частицы которого выделяются со временем и оказывают токсическое воздействие на иммунную и репродуктивную системы.

Безопасные альтернативы

Искусственные елки и украшения, изготовленные из полиэтилена или полипропилена, считаются более безопасными. Эти материалы практически не содержат фталатов и свинца, а также не выделяют токсичных веществ при нагревании. Однако некоторые производители добавляют антипирены для предотвращения возгораний, что может негативно сказаться на гормональном фоне и иммунной системе.

Рекомендации при выборе

Предпочтение следует отдавать изделиям из полиэтилена или полипропилена. Если на этикетке указано, что материал содержит смесь с ПВХ, лучше выбирать вариант с минимальным содержанием ПВХ.

Перед использованием искусственные елки и украшения рекомендуется проветрить на свежем воздухе (улице, балконе или в гараже), чтобы уменьшить уровень вредных летучих веществ и устранить запах пластика.

После контакта с украшениями и елкой необходимо тщательно мыть руки, особенно перед приемом пищи.

Во время праздников рекомендуется регулярно проветривать помещение каждые 1,5-2 часа и ежедневно проводить уборку с помощью пылесоса.

Живые елки: плюсы и минусы

По мнению врачей, натуральные елки имеют свои преимущества. Они выделяют эфирные масла, богатые фитонцидами, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Однако их использование может быть менее экологичным из-за вырубки деревьев.

Уточнения

Искусственная ёлка - конструкция в виде новогодней ёлки, используемая обычно в период новогодних праздников.

