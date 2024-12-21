Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые способы создать комфорт даже в маленькой квартире
Соседка Яниса Тиммы раскрыла неприятные факты об отношениях баскетболиста с Анной Седоковой
Почему кошки могут быть агрессивными? 8 главных причин
Идеи салата из курицы. Приготовьте оригинальное блюдо
Какие соседи нужны розам для защиты и красоты
Среднюю стоимость строительства загородного дома в России оценили
Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ
Вверх по лестнице, вверх по жизни! Этот метод тренировки поражает своей простотой и эффективностью — просто шагайте по ступенькам
Лучшее время для посещения Таиланда: рекомендации экспертов

Безопасность шампанского с пеплом — мнение терапевта Шмелевой

0:40
Здоровье

Врач-терапевт Яна Шмелева дала оценку рискам популярного новогоднего ритуала, в ходе которого люди записывают свои желания на салфетках, затем сжигают их над чашей шампанского и выпивают напиток с пеплом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Два бокала шампанского
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два бокала шампанского

Шмелева подчеркнула, что пепел, образующийся при сгорании бумаги, можно рассматривать как аналог средств, применяемых для детоксикации при отравлениях. Врач уверила, что этот компонент не представляет опасности для здоровья.

"Получившийся пепел сродни активированному углю и поэтому не представляет угрозы для здоровья", — заключила она.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма
Наука и техника
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани, Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Что такое 13-ая зарплата и кому её выплатят перед Новым годом
Как повысить урожайность голубики на дачном участке
Белое или красное? Что выбрать для здоровья
Нужно ли завтракать, если с утра нет аппетита?
Сажайте пионы только в таких местах, и они порадуют вас своей красотой
Проблемы с бензином на АЗС? Советы по возврату денег и возмещению ущерба
Бирюзовая магия Коатепеке: как увидеть природное чудо
Как изменилось количество компаний, повышающих зарплаты сотрудникам
Как приготовить холодец, чтобы он стал настоящей витаминной бомбой
Простой трюк, который помогает сбросить килограммы без голодных диет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.