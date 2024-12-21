Безопасность шампанского с пеплом — мнение терапевта Шмелевой

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Яна Шмелева дала оценку рискам популярного новогоднего ритуала, в ходе которого люди записывают свои желания на салфетках, затем сжигают их над чашей шампанского и выпивают напиток с пеплом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два бокала шампанского

Шмелева подчеркнула, что пепел, образующийся при сгорании бумаги, можно рассматривать как аналог средств, применяемых для детоксикации при отравлениях. Врач уверила, что этот компонент не представляет опасности для здоровья.

"Получившийся пепел сродни активированному углю и поэтому не представляет угрозы для здоровья", — заключила она.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.



