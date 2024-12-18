Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Киара Липшиц поделилась информацией о том, что нарушения сна могут быть связаны с нерациональным питанием и несоблюдением режима дня. В интервью с GBNews она представила советы по быстрому засыпанию и качественному сну.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Липшиц подчеркнула, что многие люди сталкиваются с ситуацией, когда просыпаются ночью и не могут снова уснуть. Однако она уверена, что есть несколько простых и доступных методов для решения этой проблемы. В частности, эксперт рекомендует избегать употребления кофеина и алкоголя вечером.

Кроме того, Липшиц акцентировала внимание на важности соблюдения регулярного графика отдыха.

"Проблемы со сном или частые пробуждения часто вызваны стрессом, окружающей средой или привычками. Поддержание постоянного графика, создание подходящих условий для отдыха (комната должна быть прохладной, темной и тихой) способствуют расслаблению и крепкому сну", — объяснила она.

Также специалист рекомендовала подниматься по утрам раньше и проводить время на свежем воздухе. Получение 30 минут естественного света в первой половине дня, а также отказ от использования гаджетов перед сном способствуют качественному ночному отдыху.

"Хороший сон поддерживает как психическое, так и физическое здоровье, поэтому взрослым людям нужно спать не меньше восьми часов", — резюмировала диетолог.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.



Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

