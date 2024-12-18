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Как уменьшить боль в суставах? Несколько полезных продуктов от диетолога Пателя

1:30
Здоровье

Диетолог Эмма Патель рекомендовала включить в рацион несколько продуктов для облегчения болей в суставах. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

имбирь
Фото: pxhere
имбирь

По мнению врача, чтобы снизить дискомфорт в суставах, стоит употреблять жирные виды рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель и сардины. Эти рыбы содержат много омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Патель рекомендует есть рыбу не реже двух раз в неделю.

Кроме того, специалист выделила имбирь как эффективное противовоспалительное средство, который можно добавлять в чай или горячие блюда.

"Имбирь блокирует определенные воспалительные пути в организме, помогая облегчить боль при остеоартрите и ревматоидном артрите", — объяснила Патель.

Диетолог также указала на пользу оливкового масла для суставов. Это масло не только содержит полезные жиры, но и богато антиоксидантами, такими как олеокантал, которое обладает эффектом, схожим с действием обезболивающих средств. Врач посоветовала добавлять оливковое масло в блюда и использовать его для массажа болезненных суставов.

Кроме того, Патель рекомендовала свежие или замороженные ягоды, особенно чернику. Эти плоды насыщены антоцианами, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в суставной ткани и защищают их от дальнейших повреждений.

Уточнения

Оме́га-3- относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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