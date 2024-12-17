Врач раскрыла, как сделать селёдку под шубой менее вредной

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предложила интересный способ сделать традиционное новогоднее блюдо – селёдку под шубой – более полезным для здоровья. Она рекомендует заменить картофель в салате отварным корнем сельдерея, сообщает URA.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сельдь под шубой

По словам Диановой, сельдерей придаст салату нежный вкус и увеличит содержание клетчатки, что положительно повлияет на работу пищеварительной системы. Она уверяет, что многие даже не заметят разницы во вкусе. Эксперт также советует добавить к салату кусочек цельнозернового хлеба для оптимального баланса питательных веществ.

Дианова подчёркивает важность умеренности в потреблении этого блюда, несмотря на полезные изменения в рецепте. Она отмечает, что идеальная порция селёдки под шубой составляет около 200 граммов с кусочком цельнозернового хлеба, а для мужчин может быть до 300 граммов.

После сытного блюда диетолог рекомендует переходить к лёгким овощным закускам, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт. Нурия Дианова также подчёркивает, что сам салат "Селёдка под шубой" уже является сбалансированным благодаря сочетанию рыбы с полезными жирами и овощей с микронутриентами.

Что касается майонеза, то, по словам специалиста, он содержит около 600 ккал на 100 граммов, что меньше, чем в обычном растительном масле (около 900 ккал на 100 граммов). Однако и с майонезом нужно соблюдать меру, учитывая его калорийность и качество.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

