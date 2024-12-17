Эксперты назвали опасную, но очень популярную еду, которую любят в Чехии

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте себе золотистый жареный сыр, хрустящий картофель фри и аппетитный соус тартар. Это популярное блюдо в чешских ресторанах, любимое многими, от молодых до старых. Однако, несмотря на свою вкусность, оно может нанести серьёзный вред здоровью, особенно поджелудочной железе, сообщает denik. cz.

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель фри

Обжаренные продукты, такие как сыр и картофель, а также майонезные соусы, содержат много жира и сложно перевариваются. Эти жиры связаны с риском развития диабета и ожирения, что, в свою очередь, негативно влияет на поджелудочную железу. Эксперты предупреждают, что регулярное употребление такой пищи может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Поджелудочная железа — жизненно важный орган, выполняющий две ключевые функции: производство пищеварительных соков и ферментов для переваривания жиров и белков, а также выработка гормонов, таких как инсулин и глюкагон. Любые нарушения в её работе могут привести к серьёзным последствиям.

Чрезмерное употребление жирной и обработанной пищи, включая колбасы, консервы и красное мясо, увеличивает риск рака поджелудочной железы. Панкреатит, воспаление поджелудочной, может быть острым или хроническим и требует серьёзного внимания. Симптомы включают сильную боль в верхней части живота, тошноту, рвоту и повышение температуры.

Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы, важно следовать нескольким рекомендациям:

Ограничьте потребление жареной и жирной пищи, включая покупные соусы и майонез;

Предпочитайте свежие фрукты, овощи, орехи и рыбу;

Поддерживайте достаточный уровень гидратации;

Регулярно занимайтесь физической активностью;

В случае проблем с животом обратитесь к врачу.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

