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К каким печальным последствиям для здоровья может привести смешивание алкоголя и газировки в Новый год

1:25
Здоровье

За праздничным столом часто смешивают алкоголь с газированными напитками. Однако, как предупреждает врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко, это сочетание может быть опасным для здоровья.

Праздничный стол
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Праздничный стол

Бутенко отмечает, что сладкие газированные напитки повышают калорийность алкоголя, что может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа. Кроме того, фруктоза, содержащаяся в газировке, откладывается в печени, вызывая жировой гепатоз, пишет Газета.Ru.

Врач также обращает внимание на то, что углекислый газ, которым насыщены газированные напитки, увеличивает скорость всасывания алкоголя, ускоряя процесс опьянения и увеличивая риск отравления.

Бутенко подчёркивает, что сочетание алкоголя с газировкой усиливает обезвоживание организма, нарушает электролитный баланс и повышает нагрузку на сердце, почки и сосуды. Особенно опасно смешивать алкоголь с энергетическими напитками, так как это может замаскировать симптомы опьянения и увеличить количество выпитого.

Газированные напитки также могут вызвать проблемы с пищеварением и кишечником, а также сформировать алкогольную зависимость за более короткий срок.

В заключение врач советует отказаться от смешивания алкоголя с газировкой и заменить её на воду или сок.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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