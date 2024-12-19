К каким печальным последствиям для здоровья может привести смешивание алкоголя и газировки в Новый год

За праздничным столом часто смешивают алкоголь с газированными напитками. Однако, как предупреждает врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко, это сочетание может быть опасным для здоровья.
Бутенко отмечает, что сладкие газированные напитки повышают калорийность алкоголя, что может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа. Кроме того, фруктоза, содержащаяся в газировке, откладывается в печени, вызывая жировой гепатоз, пишет Газета.Ru.
Врач также обращает внимание на то, что углекислый газ, которым насыщены газированные напитки, увеличивает скорость всасывания алкоголя, ускоряя процесс опьянения и увеличивая риск отравления.
Бутенко подчёркивает, что сочетание алкоголя с газировкой усиливает обезвоживание организма, нарушает электролитный баланс и повышает нагрузку на сердце, почки и сосуды. Особенно опасно смешивать алкоголь с энергетическими напитками, так как это может замаскировать симптомы опьянения и увеличить количество выпитого.
Газированные напитки также могут вызвать проблемы с пищеварением и кишечником, а также сформировать алкогольную зависимость за более короткий срок.
В заключение врач советует отказаться от смешивания алкоголя с газировкой и заменить её на воду или сок.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.