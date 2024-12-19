Как избежать проблем со здоровьем, наслаждаясь самым любимым новогодним салатом — оливье

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оливье — это традиционное блюдо, которое всегда украшает праздничный стол и объединяет людей разных поколений. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление этого салата может негативно сказаться на здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливье

Согласно статистике, около 30-40% россиян сталкиваются с проблемами пищеварения в праздничные дни. Это может быть связано с перееданием, употреблением слишком калорийных блюд и несоблюдением условий хранения продуктов.

Врач-эндокринолог и диетолог из сети медицинских центров "Поликлиника.ру" Наталия Шведова поделилась советами о том, как сделать так, чтобы оливье не испортило вам в новый год здоровье и самочувствие.

Врач напомнила, что готовый салат следует хранить в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов Цельсия. Без майонеза салат может храниться до 24 часов, а с майонезом — не более 12 часов. На столе при комнатной температуре салат можно оставлять не более чем на 1-2 часа, так как в таких условиях быстро размножаются бактерии, пишет Газета.Ru.

Замораживать салат не рекомендуется, так как после размораживания вкус и текстура ингредиентов ухудшаются, а майонез расслаивается. Если планируете съесть остатки салата через несколько дней, лучше отказаться от этой идеи, так как "позавчерашний" салат может вызвать отравление, предупредила эндокринолог.

Для детей младше трёх лет классический салат "Оливье" не рекомендуется, так как их пищеварительная система ещё не готова к такому калорийному продукту с высоким содержанием жиров и соли. Для детей от 3 до 5 лет можно приготовить облегчённую версию салата, используя нежирный соус на основе йогурта и заменяя колбасу на отварное куриное мясо. Порция для дошкольников составляет не более 50-70 грамм, а для детей старше 6 лет допустимо до 100 грамм, но не чаще одного раза в неделю.

Для людей с сахарным диабетом также можно адаптировать рецепт салата, заменив картофель цветной капустой или сельдереем, а колбасу — отварным говяжьим языком или курицей. Порция для них составляет 100-150 грамм, а уровень глюкозы в крови необходимо контролировать через два часа после еды.

Чтобы снизить калорийность салата, майонез можно заменить на лёгкие заправки, например, соус из греческого йогурта, горчицы и лимонного сока или нежирную сметану с укропом, паприкой и чесноком.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

