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Утро 1 января встретим без отёков: эти методы помогут восстановиться

1:15
Здоровье

Отражение в зеркале 1 января многих женщин может не обрадовать. После весёлой новогодней ночи могут быть синяки под глазами, отёки и тусклый цвет лица. Чтобы восстановиться и выглядеть свежо в первый день нового года, косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева в беседе с Pravda. Ru дала несколько советов.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

"Нельзя после празднования забывать смывать макияж. Некоторые этим могут пренебрегать. Также стоит выспаться. С утра можно использовать холодные гелевые патчи под глаза или гелевые маски", — рассказала эксперт.

Она отметила, что от отёков можно сделать гимнастику, принять контрастный душ. Очень хорошо помогают микротоки с утра после такой вечеринки. Это такой аппарат в косметологии. Им можно пользоваться и в домашних условиях.

Также, по словам косметолога, можно воспользоваться косметической сывороткой для уменьшения отеков.

"В ход пойдут и традиционные методы. Можно сделать холодную огуречную маску. Кожа получит массу приятных ощущений после такой процедуры", — заключила Наталья Яковлева.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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