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Женская хитрость: остановить старение шеи помогут эти способы

1:44
Здоровье

Всем известно, что возраст женщины зачастую выдает её шея. Косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала Pravda. Ru, как можно предотвратить старение кожи в этой области.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

"В первую очередь шея не может быть отдельно от организма. Нужно вести здоровый образ жизни: соблюдать режим, чтобы сон не был дефицитом; рационально питаться. Мышечный тонус необходимо поддерживать", — отметила она.

По словам эксперта, во время занятий спортом хорошо вырабатывается коллаген, эластин. То есть укрепляется ткань, в том числе, и шеи, и тела, и лица.

"Нужно держать правильную осанку, заниматься гимнастикой. Нельзя забывать, что необходимо защищаться от ультрафиолетового облучения. Кожу нужно беречь смолоду. Особенно светлокожим людям стоит наносить средства с СПФ не только в летний период. Людям с чувствительной кожей использовать такие крема нужно ежедневно", — считает косметолог.

Она добавила, что молодым женщинам необязательно наносить какие-то крема, активные сыворотки.

"От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач", — добавила Яковлева.

Также косметолог может назначать и инъекции ботулотоксином для поддержания, если, например, какие-то возрастные изменения уже проявились.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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