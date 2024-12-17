Эта обувь испортит даже самые красивые ноги: лучше откажитесь зимой от этой модели

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов назвал угги причиной деформации стопы и боли в коленях.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Они в моде в этом сезоне, но в большинстве случаев эта модель может быть опасна. Проблема в том, что в этой обуви нога не фиксируется, из-за чего складывается неправильная походка, пишет "Чемпионат".

"Обувь не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы", — сказал Умнов.

Он добавил, что лучше носить обувь с каблуком, а в уггах можно ходить не больше двух часов подряд.

Детям же вообще нельзя одевать такую обувь.

Уточнения

У́гги (ugg boots, uggs, в английском языке читается [ʌgz], «агз») — обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой.

