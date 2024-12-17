Хирург Александр Умнов назвал угги причиной деформации стопы и боли в коленях.
Они в моде в этом сезоне, но в большинстве случаев эта модель может быть опасна. Проблема в том, что в этой обуви нога не фиксируется, из-за чего складывается неправильная походка, пишет "Чемпионат".
"Обувь не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы", — сказал Умнов.
Он добавил, что лучше носить обувь с каблуком, а в уггах можно ходить не больше двух часов подряд.
Детям же вообще нельзя одевать такую обувь.
У́гги (ugg boots, uggs, в английском языке читается [ʌgz], «агз») — обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.