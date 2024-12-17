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Врач напомнила об опасности герпеса

1:48
Здоровье

Поцелуи у многих ассоциируются с тёплым чувством — любовью. Однако иногда соприкосновение губ может иметь не самые приятные последствия. Поцелуй способен не только повышать уровень окситоцина в организме, но и вызывать болезни, сообщили в детском здравоохранении Приморья, передаёт vostokmedia.com.

Мужчина держит женщину за руки
Фото: Wikipedia by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держит женщину за руки

В ведомстве отметили, что микробы, живущие в слюне, легко распространяются через поцелуи, и инфекции, которые они вызывают, особенно распространены среди подростков. Однако это не значит, что нужно отказываться от поцелуёв. Достаточно повременить с ними, если вторая половинка приболела, или если есть подозрение, что человек может быть носителем вируса.

Герпес проявляется в виде волдырей на слизистой, чаще всего во рту, на губах или носу. Он может передаваться через тесный контакт, включая поцелуи. Если человек заразился вирусом, тот остаётся в организме навсегда.

При заражении человек чувствует покалывание или жжение. Затем появляется пузырёк с жидкостью, который не доставляет дискомфорта. Позже он лопается и превращается в язвочку, которая заживает за несколько дней.

Чтобы не стать носителем вируса, рекомендуется избегать поцелуёв с людьми, у которых есть язвочки на губах. Герпес проявляется не единожды, а периодически напоминает о себе. Существует множество кремов, которые ускоряют регенерацию. Их следует использовать как можно скорее после появления симптомов.

 поцелуй, инфекция, герпес, симптомы, профилактика, здоровье, микробы, слюна, любовь, подростки

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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