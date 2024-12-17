Ноотропные препараты попали под видом БАДов на маркетплейсы

5:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рецептурный препарат "Фенибут" свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц, сообщили "Известиям" в ассоциации "Антиконтрафакт". Ноотроп, предназначенный для борьбы с тревогой и стрессом, должен продаваться только в аптеке, но на практике его можно приобрести в разделах спортивного питания без рецепта. Продавцы позиционируют его как седативный БАД, витамины, тренировочные комплексы или релаксанты. Врачи предупреждают, что передозировка может вызвать нарушения сна, усиление тревоги и развитие наркозависимости. Опасности "фенибутового" БАДа и причинах его свободной продажи рассказывает материал "Известий".

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Эксперты проекта "Не рискуй. Проверь!" российской ассоциации "Антиконтрафакт" рассказали "Известиям", что "Фенибут", используемый при тревожных и депрессивных расстройствах, можно купить в интернете без рецепта. Редакция проверила ссылки, предоставленные экспертами, и нашла широкий ассортимент таких препаратов. Некоторые из них содержат слово "фенибут" в названии, другие скрывают его в составе. Например, "концентрат пищевой Phenibut Pro 500 мг / Фенибyт Про" предлагается как "антидепрессант, успокоительное, аминокислота phenybut, таблетки от стресса".

Продавцы описывают "Фенибут Про" как седативный БАД, который "улучшает сон, повышает производительность и креативность, способность решать сложные задачи и скорость усвоения информации". Они утверждают, что это ноотроп, но не лекарственное средство. На маркетплейсах 60 таблеток по 400 мг стоят около 3 тыс. рублей, тогда как в аптеках 20 таблеток продаются от 114 до 1,3 тыс. рублей. В аптеках препарат относится к ноотропным средствам и требует рецепта при заказе онлайн.

В спортивном питании "Фенибут" представлен как БАД для правильного питания (ПП). Некоторые товары отмечены как "бестселлеры". Препарат описывается как средство, которое "повышает самочувствие, ускоряет регенерацию, обеспечивает энергию и устраняет последствия стресса, стимулирует рост мышц и снижает жир". 100 таблеток по 500 и 900 мг можно купить от 4 до 8,8 тыс. рублей.

"Известия" нашли более десятка БАДов, где "Фенибут" не указан в карточке товара. Препарат продаётся как "бустер с ноотропным действием" или "релаксант". Например, в "Предсоннике Epic Labs Night Dream" (60 таблеток) "Фенибут" содержится в дозировке 430 мг, что можно узнать только после покупки или внимательного изучения упаковки. Другой препарат, Revange Anabolic Dreams 90 капсул, содержит около десятка ингредиентов, включая "Фенибут", и стоит 7 тыс. рублей.

Главврач клиники "Зависимость 24", психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что клинически допустимые дозировки "Фенибута" составляют 150-450 мг, а максимальные — 750-1500 мг в сутки. Однако есть препараты с дозировками до 4000 мг в сутки, что грозит нарушениями сна и увеличением тревоги. При бесконтрольном приеме больших доз "Фенибут" может вызывать зависимость. Врач добавил, что препарат не влияет на рост мышечной массы, на что влияют гормоны роста, анаболические стероиды и тестостерон. Также "Фенибут" положительно реагирует на допинг-тесты, что является нарушением антидопинговых правил.

В США "Фенибут" не зарегистрирован как лекарство, что позволяет компаниям продавать его как БАД. Такой импортный "Фенибут" попадает в Россию, где распространяется как спортивное питание, обходя контроль. Руководитель проекта "Не рискуй. Проверь!" Сергей Зеленец пояснил, что российские производители не предлагают "Фенибут" в свободной продаже, а все такие БАДы поступают из-за рубежа.

Эксперт по противодействию контрафактной продукции Александр Носенко уточнил, что продавцы обходят запрет на свободную продажу "Фенибута", заявляя его как седативные БАДы, витамины, тренировочные комплексы и релаксанты. Препараты с явным названием "Фенибут" обычно находятся в стоп-листе маркетплейсов, поэтому продавцы не указывают его в описании, а предлагают как "сонник после тренировки".

Представители Ozon сообщили, что на платформе запрещена продажа БАДов без регистрации, и все товары проверяются на наличие необходимых документов. В Wildberries также проводят проверку и блокировку товаров без свидетельства о государственной регистрации (СГР). Однако, как отметил первый вице-президент международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов, этих мер недостаточно. Разрабатывается законопроект "О платформенной экономике", который усилит регулирование интернет-торговли. Также планируется усилить сотрудничество с общественными организациями для контроля за товарами.

"Известия" передали информацию о незарегистрированных БАДах с "Фенибутом" в Роспотребнадзор и Росздравнадзор, которые намерены заблокировать эти препараты.

Уточнения

Ноотропы они же нейрометаболические стимуляторы — лекарственные средства, предназначенные для оказания специфического воздействия на обмен в мозговой ткани с целью улучшения высших психических функций.

