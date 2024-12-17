Какие блюда категорически нельзя сочетать с шампанским

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь, несмотря на его негативное воздействие на здоровье, прочно вошел в праздничные традиции, особенно в Новый год. Шампанское ассоциируется с атмосферой праздника, но важно помнить, что не все закуски гармонируют с этим напитком. Неправильные сочетания еды и шампанского могут привести к вздутию живота, дискомфорту и даже серьезным проблемам с пищеварением.

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Диетологи предупреждают: закуски к спиртным напиткам нужно подбирать тщательно. Жирная пища, хотя и считается "классикой" в сочетании с алкоголем, создает чрезмерную нагрузку на печень и препятствует усвоению спирта, что чревато быстрым опьянением и тяжелым похмельем,

сообщает Общественная Служба Новостей.

Особенно внимательным стоит быть с шампанским. Вот список продуктов, которые с ним сочетать не рекомендуется:

Шоколад.

Помимо того, что это дурной тон, шоколад в сочетании с алкоголем перегружает поджелудочную железу, вызывая болевые спазмы и воспаление.

Мандарины.

Цитрусовые усиливают аллергенный эффект из-за повышенной проницаемости слизистой желудка под действием спирта. Для аллергиков это особенно опасно.

Ананасы.

Вкус ананаса перебивает изысканность шампанского, делая сочетание неприятным для восприятия.

Жирные и тяжелые блюда.

Соленья, копчености, салаты с майонезом и другие новогодние угощения отягощают организм, мешая ему справляться с переработкой шампанского.

Свежие помидоры и острые блюда.

Они создают дополнительную нагрузку на желудок.

Тушеная капуста, свинина, шпроты и экзотические фрукты (киви, грейпфрут).

Эти продукты плохо сочетаются со вкусом шампанского и могут вызвать вздутие живота.

Газированные напитки.

Комбинация с ними ускоряет всасывание алкоголя, приводя к быстрому опьянению и тяжелому похмелью.

Кроме того, специалисты не советуют сочетать шампанское с маскарпоне, сливочным маслом или другими жирными десертами, поскольку это может вызвать обострение панкреатита. Также стоит избегать одновременного употребления шампанского с зерновыми спиртами, такими как пиво, водка или виски. Такое "смешивание" грозит сильным похмельем и отравлением.

Правильный выбор закусок и умеренность помогут сделать новогоднюю ночь приятной и без неприятных последствий для организма.

Уточнения

Шампа́нское - игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

