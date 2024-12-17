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Эти привычки приводят к деменции: как спасти мозг

2:12
Здоровье

Деменция и болезнь Альцгеймера развиваются десятилетиями до появления очевидных симптомов, утверждает известный психиатр и исследователь мозга доктор Дэниэл Амен. По его словам, ранние предупреждающие сигналы могут указывать на проблемы с мозгом задолго до постановки диагноза.

Девушка на приёме у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на приёме у врача

Первым тревожным признаком считается нарушение памяти. Если забывчивость становится настолько выраженной, что влияет на работу и личную жизнь, это повод насторожиться. Особенно важно обращать внимание на трудности с воспроизведением недавних событий, разговоров и важных деталей.

Импульсивность и ухудшение способности принимать решения — еще один ранний симптом. Повреждение лобных долей мозга, отвечающих за логическое мышление, приводит к проблемам с расчетом рисков и управлением финансами. Люди могут принимать нерациональные решения и испытывать замешательство в простых ситуациях.

Снижение концентрации также считается важным сигналом. Задачи, которые ранее не вызывали сложностей, становятся невыполнимыми, а внимание рассеяно.

Частые эмоциональные изменения, такие как раздражительность, депрессия и тревожность, нередко сопровождают ранние стадии болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что до половины пациентов испытывают депрессию еще до появления других симптомов.

Доктор Амен также назвал факторы риска, которые можно контролировать. Среди них — ожирение, отсутствие физической активности, проблемы с кровообращением и хроническая бессонница. Избыточный вес уменьшает функции мозга, а физическая активность, напротив, поддерживает кровоснабжение и предотвращает потерю мышц.

Здоровый сон играет ключевую роль в очищении мозга от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Специалисты рекомендуют спать 7-8 часов в сутки.

Профилактика деменции зависит от образа жизни, и внимание к ранним признакам помогает снизить риск развития заболевания.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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