Как пастеризация молока уничтожает вирус гриппа и делает его безопасным

Учёные из Стэнфордского университета выявили неожиданную опасность сырого молока — оно может стать источником распространения вируса гриппа. В ходе исследования выяснилось, что вирус H1N1 способен сохранять заразность до пяти дней при стандартных температурах хранения продукта.
Ранее сырое молоко считалось более полезным по сравнению с пастеризованным из-за высокого содержания ферментов, пробиотиков и питательных веществ, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ. Однако новое открытие ставит под сомнение его безопасность.
Специалисты также установили, что РНК вируса остаётся в сыром молоке в течение 57 дней, даже если само молоко уже не заразно. Это создаёт риск передачи инфекции при употреблении продукта без предварительной термической обработки.
Исследователи подчёркивают, что пастеризация — эффективный метод борьбы с вирусом гриппа. Например, обработка молока при температуре +63°C в течение 30 минут полностью уничтожает вирус и значительно снижает уровень его РНК.
Таким образом, для защиты здоровья потребителей крайне важно употреблять только пастеризованное молоко.
Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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