Как пастеризация молока уничтожает вирус гриппа и делает его безопасным

Обнаружена скрытая угроза сырого молока для здоровья

Учёные из Стэнфордского университета выявили неожиданную опасность сырого молока — оно может стать источником распространения вируса гриппа. В ходе исследования выяснилось, что вирус H1N1 способен сохранять заразность до пяти дней при стандартных температурах хранения продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение молока, стакана, кувшина.

Ранее сырое молоко считалось более полезным по сравнению с пастеризованным из-за высокого содержания ферментов, пробиотиков и питательных веществ, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ. Однако новое открытие ставит под сомнение его безопасность.

Специалисты также установили, что РНК вируса остаётся в сыром молоке в течение 57 дней, даже если само молоко уже не заразно. Это создаёт риск передачи инфекции при употреблении продукта без предварительной термической обработки.

Почему пастеризация важна?

Исследователи подчёркивают, что пастеризация — эффективный метод борьбы с вирусом гриппа. Например, обработка молока при температуре +63°C в течение 30 минут полностью уничтожает вирус и значительно снижает уровень его РНК.

Таким образом, для защиты здоровья потребителей крайне важно употреблять только пастеризованное молоко.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

