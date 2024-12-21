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Как пастеризация молока уничтожает вирус гриппа и делает его безопасным

Обнаружена скрытая угроза сырого молока для здоровья
Здоровье

Учёные из Стэнфордского университета выявили неожиданную опасность сырого молока — оно может стать источником распространения вируса гриппа. В ходе исследования выяснилось, что вирус H1N1 способен сохранять заразность до пяти дней при стандартных температурах хранения продукта.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Ранее сырое молоко считалось более полезным по сравнению с пастеризованным из-за высокого содержания ферментов, пробиотиков и питательных веществ, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ. Однако новое открытие ставит под сомнение его безопасность.

Специалисты также установили, что РНК вируса остаётся в сыром молоке в течение 57 дней, даже если само молоко уже не заразно. Это создаёт риск передачи инфекции при употреблении продукта без предварительной термической обработки.

Почему пастеризация важна?

Исследователи подчёркивают, что пастеризация — эффективный метод борьбы с вирусом гриппа. Например, обработка молока при температуре +63°C в течение 30 минут полностью уничтожает вирус и значительно снижает уровень его РНК.

Таким образом, для защиты здоровья потребителей крайне важно употреблять только пастеризованное молоко.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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