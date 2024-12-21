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В Австралии расследуют утечку образцов смертельно опасных вирусов

Исчезновение опасных вирусов в Австралии
1:39
Здоровье

В Австралии из лаборатории исчезли сотни флаконов с опасными вирусами, включая вирус Хендра, лиссавирус и хантавирус. Как сообщает Newsweek, глава Минздрава штата Квинсленд Тим Николс заявил о серьёзном нарушении протоколов биобезопасности в ходе пресс-конференции.

Ковидный госпиталь
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ковидный госпиталь

Инцидент произошёл ещё в 2021 году, однако подробности стали известны только сейчас. 323 образца с живыми вирусами либо были уничтожены, либо перемещены без документального подтверждения. Лаборатория не смогла установить их судьбу, но следов кражи обнаружено не было.

Что это за вирусы?

  • Вирус Хендра передаётся от летучих мышей к лошадям, а затем к человеку, вызывая тяжёлые респираторные и неврологические заболевания с высокой смертностью.

  • Лиссавирус, родственник бешенства, передаётся через укусы летучих мышей и вызывает смертельное воспаление головного мозга.

  • Хантавирус передаётся через выделения грызунов и провоцирует геморрагические лихорадки или лёгочный синдром, характеризующийся высокой летальностью.

Несмотря на тревожные масштабы происшествия, Николс успокоил общественность, заявив, что вирусы не могут долго сохраняться вне специальных условий хранения. Также нет доказательств того, что утечка связана с попытками создания биологического оружия.

Тем не менее, ситуация подняла вопросы о соблюдении стандартов безопасности в научных учреждениях, работающих с опасными патогенами.

Уточнения

Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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