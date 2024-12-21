В Австралии расследуют утечку образцов смертельно опасных вирусов

В Австралии из лаборатории исчезли сотни флаконов с опасными вирусами, включая вирус Хендра, лиссавирус и хантавирус. Как сообщает Newsweek, глава Минздрава штата Квинсленд Тим Николс заявил о серьёзном нарушении протоколов биобезопасности в ходе пресс-конференции.
Инцидент произошёл ещё в 2021 году, однако подробности стали известны только сейчас. 323 образца с живыми вирусами либо были уничтожены, либо перемещены без документального подтверждения. Лаборатория не смогла установить их судьбу, но следов кражи обнаружено не было.
Несмотря на тревожные масштабы происшествия, Николс успокоил общественность, заявив, что вирусы не могут долго сохраняться вне специальных условий хранения. Также нет доказательств того, что утечка связана с попытками создания биологического оружия.
Тем не менее, ситуация подняла вопросы о соблюдении стандартов безопасности в научных учреждениях, работающих с опасными патогенами.
Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.