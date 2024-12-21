Тревога и депрессия стали угрозой глобальной экономике

ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психические расстройства охватили мир, достигнув масштабов настоящей пандемии, предупреждают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главной причиной называют последствия коронавирусной пандемии, которые до сих пор оказывают влияние на психическое состояние людей.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плачущая девочка

По данным ВОЗ, кризис психического здоровья особенно сильно затронул людей трудоспособного возраста по всему миру. На ситуацию также повлияли рост стоимости жизни и повсеместное использование социальных сетей, усугубляющих стресс и тревожность.

Эксперты констатируют: уровень психического здоровья так и не вернулся к допандемийному состоянию. Специалист по психическому здоровью ВОЗ Дэн Чисхолм заявил, что проблема остаётся глобальной и требует срочного внимания.

Ситуация наносит серьёзный ущерб мировой экономике. По информации ВОЗ и Международной организации труда, из-за депрессии и тревожных расстройств ежегодно теряются 12 миллиардов рабочих дней, что в денежном выражении составляет около триллиона долларов.

Таким образом, пандемия психологических расстройств является не только угрозой здоровью людей, но и значительным экономическим вызовом для всего мира.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния - специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.



