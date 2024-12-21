Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая угроза психическому здоровью: правда о влиянии больничной одежды на пациентов
Раскрыто, почему Анна Седокова не поедет на похороны Яниса Тиммы в Ригу
Чем полезен консервированный тунец для вашего здоровья
Певица Лика Стар раскрыла, как Алла Пугачёва уничтожила её карьеру
Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику
Эти три тренда в интерьере устарели – узнайте, чем их заменить
Простое упражнение для создания идеального пресса
Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана
Простой способ продлить жизнь шин и сэкономить топливо

Тревога и депрессия стали угрозой глобальной экономике

ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии
1:21
Здоровье

Психические расстройства охватили мир, достигнув масштабов настоящей пандемии, предупреждают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главной причиной называют последствия коронавирусной пандемии, которые до сих пор оказывают влияние на психическое состояние людей.

Плачущая девочка
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плачущая девочка

По данным ВОЗ, кризис психического здоровья особенно сильно затронул людей трудоспособного возраста по всему миру. На ситуацию также повлияли рост стоимости жизни и повсеместное использование социальных сетей, усугубляющих стресс и тревожность.

Эксперты констатируют: уровень психического здоровья так и не вернулся к допандемийному состоянию. Специалист по психическому здоровью ВОЗ Дэн Чисхолм заявил, что проблема остаётся глобальной и требует срочного внимания.

Ситуация наносит серьёзный ущерб мировой экономике. По информации ВОЗ и Международной организации труда, из-за депрессии и тревожных расстройств ежегодно теряются 12 миллиардов рабочих дней, что в денежном выражении составляет около триллиона долларов.

Таким образом, пандемия психологических расстройств является не только угрозой здоровью людей, но и значительным экономическим вызовом для всего мира.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния - специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
 

Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Садоводство, цветоводство
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Подоконник или холодильник: куда положить фрукты
Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России
ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии
Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры
Эти три совета сделают вашу дачу уютной и современной
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Витамин Е, калий и полезные жиры: всё, что вы не знали об авокадо
Три способа использования сосновых шишек на даче
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему домашние тренировки часто неэффективны?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.