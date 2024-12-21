Глубокая стимуляция мозга восстановила двигательные функции у двух пациентов

Как стимуляция гипоталамуса вернула способность к движению

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из EPFL и Университетского госпиталя Лозанны продемонстрировали прорыв в восстановлении двигательных функций у пациентов с травмами позвоночника. В результате глубокой стимуляции мозга два частично парализованных человека смогли заново начать ходить.

Фото: Flickr by Liam Huang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нейросеть

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало, что ключевой областью для стимуляции стал латеральный гипоталамус - структура мозга, которая ранее не связывалась с двигательным контролем. В рамках терапии пациентам вживили электроды для передачи электрических импульсов.

У первой пациентки после активации стимуляции появилось ощущение ног, а при усилении импульсов она заявила, что чувствует желание пойти. У второго участника, 54-летнего австрийца, который с 2006 года был прикован к инвалидному креслу, наблюдалось значительное улучшение: он научился самостоятельно вставать, проходить несколько шагов и выполнять простые действия, например, доставать вещи с кухонных полок.

Тесты не выявили побочных эффектов, однако учёные подчеркивают, что для окончательного подтверждения эффективности и безопасности метода потребуются дополнительные исследования. Тем не менее, результаты уже сейчас дают надежду на восстановление двигательных функций у пациентов с подобными травмами.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

