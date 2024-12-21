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Почему темнота важна для отдыха и восстановления организма

Учёные объяснили, как темнота влияет на организм человека
1:22
Здоровье

Зимняя тьма может приносить пользу нашему организму, помогая лучше отдыхать и восстанавливаться. Исследователи отмечают, что отсутствие света ночью оптимизирует работу циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые регулируют сон, психическое здоровье и когнитивные функции.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

Учёные давно изучают влияние света на качество сна. Например, специалисты Северо-Западного университета в 2022 году доказали, что даже умеренный свет ночью нарушает работу сердца и сосудов. Другое исследование Гарвардского университета показало, что ночное освещение повышает уровень сахара в крови.

Однако полная и постоянная темнота также опасна: у людей, работающих в ночное время, чаще развиваются диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Это говорит о том, что нашему организму важно соблюдать баланс между светом и тьмой.

Зимой утро наступает позже, а темнота помогает создать идеальные условия для отдыха. Лучи солнца не тревожат нас рано утром, что способствует более глубокому и продолжительному сну. Именно поэтому зимнюю тьму стоит воспринимать как возможность для восстановления и улучшения самочувствия.

 

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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