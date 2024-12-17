Неожиданный признак деменции: изменения в походке

Недавние исследования показывают, что первые признаки деменции могут проявляться в изменениях походки человека. Невролог Массиэл Понтес отмечает, что уменьшение длины шага, замедление темпа и изменения в движении рук при ходьбе могут свидетельствовать о нарушениях связи между мозгом и двигательными функциями организма.
Деменция, включая болезнь Альцгеймера, затрагивает лобные доли мозга, ответственные за принятие решений и контроль движений. Потеря нейронных связей и гибель нейронов снижают координацию между мозгом и движением, что приводит к подобным изменениям. Нейрохирург Ренато Кампос добавляет, что сочетание жалоб на ухудшение памяти и замедленной походки значительно повышает риск развития деменции.
Симптомы деменции варьируются в зависимости от ее типа. Например, деменция с тельцами Леви часто сопровождается двигательными проблемами, такими как неустойчивость, частые падения и замедленные движения. Существует также состояние, известное как нормотензивная гидроцефалия, которое, хотя и менее известно, может быть обратимым при правильном лечении.
Вывод: Раннее выявление изменений в походке может помочь в своевременной диагностике и лечении деменции.
Деменция с тельцами Леви (англ. Dementia with Lewy bodies, сокращенно DLB): предположительно является второй после болезни Альцгеймера по частоте среди нейродегенеративных деменций.
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