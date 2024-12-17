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Неожиданный признак деменции: изменения в походке

1:24
Здоровье

Недавние исследования показывают, что первые признаки деменции могут проявляться в изменениях походки человека. Невролог Массиэл Понтес отмечает, что уменьшение длины шага, замедление темпа и изменения в движении рук при ходьбе могут свидетельствовать о нарушениях связи между мозгом и двигательными функциями организма.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Деменция, включая болезнь Альцгеймера, затрагивает лобные доли мозга, ответственные за принятие решений и контроль движений. Потеря нейронных связей и гибель нейронов снижают координацию между мозгом и движением, что приводит к подобным изменениям. Нейрохирург Ренато Кампос добавляет, что сочетание жалоб на ухудшение памяти и замедленной походки значительно повышает риск развития деменции.

Симптомы деменции варьируются в зависимости от ее типа. Например, деменция с тельцами Леви часто сопровождается двигательными проблемами, такими как неустойчивость, частые падения и замедленные движения. Существует также состояние, известное как нормотензивная гидроцефалия, которое, хотя и менее известно, может быть обратимым при правильном лечении.

Вывод: Раннее выявление изменений в походке может помочь в своевременной диагностике и лечении деменции.

Уточнения

Деменция с тельцами Леви (англ. Dementia with Lewy bodies, сокращенно DLB): предположительно является второй после болезни Альцгеймера по частоте среди нейродегенеративных деменций.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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